Region Hovedstaden har betalt 2,1 milliard kroner for Sundhedsplatformen, Region Sjælland betaler 700 millioner kroner. Foto: Tine Fasmer

Sygehuse hænger på Sundhedsplatformen

Sjælland - 07. juni 2018 kl. 11:04 Af Tine Fasmer og Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Læger og andet sundhedspersonale, som håber på, at regionerne vil skrotte den problemfyldte elektroniske patientjournal Sundhedplatformen, kan godt tro om igen.

21. december 2017 - blot en måned efter, at sygehusene i Region Sjælland tog systemet i brug - skrev Region Sjælland og Region Hovedstadens fælles programstyregruppe under på, at amerikanske Epic har leveret, hvad de var forpligtet til med »meget få udskudte leverancer«. Det betyder, at »leverancedelen er godkendt og afsluttet«.

Med andre ord man kan ikke klage over, at varen ikke er som ønsket. Kontrakten løber frem til udgangen af december 2021.

Oplysningerne er kommet frem og citeres i Politiken, fordi en gruppe politikere i Region Hovedstaden fra Radikale, Liberal Alliance, Venstre og Dansk Folkeparti har bedt om svar fra it-afdelingen.

I Region Sjælland er Anne Møller Ronex (R) dybt chokeret:

- Det er fuldstændigt ubegribeligt, når vi ved, at noget så væsentligt som medicinmodulet ikke er funktionsdygtigt og først ventes at blive det ved en samlet opdatering i november. Det gør mig målløs som politiker, siger Anne Møller Ronex.

Christian Wedell-Neergaard, konservativ gruppeformand i regionsrådet og tidligere formand for sygehusudvalget, mener ikke, der er noget odiøst i aftalen.

- Det her er nyt for mig . Men det lyder fornuftigt på den måde, at vi har taget sundhedsplatformen i brug og implementeret den på samtlige sygehuse på engang. Derfor er det også kun rimeligt, at man har et samarbejde med leverandøren, siger han.

Christian Wedell-Neergaard spurgte for få uger siden regionens administration, hvorvidt det er muligt at skrotte Sundhedsplatformen fra Epic og gå over til et andet system. Svaret var, at det »hverken vil eller kan« man.

Venstres gruppeformand Kirsten Devantier er ikke så bekymret over Sundhedsplatformen, for hun har flere fået flere henvendelser fra yngre læger og sygeplejersker, der glade for at arbejde med den:

- Et nyt system og nye arbejdsrutiner tager jo altid noget tid at vænne sig til, og vi havde nok forventet, at det ville gå lidt hurtigere. Men Epic har jo også været her flere gange og rettet ting i systemet, siger Kirsten Devantier.