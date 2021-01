Sygehusdirektører i Region Sjælland sprang vaccinekøen over

Det drejer sig om to vicedirektører fra Nykøbing Falster Sygehus, en vicedirektør på Holbæk Sygehus, en vicedirektør på Slagelse Sygehus og hele ledelsen bestående af en direktør og tre vicedirektører fra Sjællands Universitetshospital i Roskilde og Køge.

Region Sjælland forklarer, at den mellem jul og nytår fik mellem en og to ekstra vacciner ud af hver enkelt vaccine-ampul og derfor stod med overskydende vaccine, som skulle fordeles hurtigt. Regionen ændrer nu procedurer for at undgå lignende situationer i fremtiden. I et skrift svar skriver regionen til TV2 ØST, at:

"For at undgå lignende situationer er der oprettet ventelister/akutlister, så sygehusene løbende kan indkalde frontpersonale, hvis der er overskydende vacciner."