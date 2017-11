Vagn Bach, sygehusdirektør for Slagelse og Næstved Sygehuse, understreger, at arbejdet med at få genoprettet neurologisk afsnit i Slagelse stadig er i gang.

Sygehusdirektør efter afgørelse: Patienter kan være trygge

I det sidste halve år har Slagelse Sygehus ikke kunnet modtage akutsyge neurologiske patienter, fordi Styrelsen for Patientsikkerhed ikke vurderer, at sygehusets neurologiske afsnit har tilstrækkeligt kvalificerede speciallæger, der kan bistå Akutafdelingen.

Sjællands Universitetshospital Roskilde modtager derfor alle patienter med tegn på epilepsi, hjerneblødning eller slagtilfælde. Det er netop her, de pårørende til Venny Mortensen året før forsøgte at få den 73-årige mand overført til.

- Vi følger selvfølgelig styrelsens påbud, det er en proces, der ikke stopper umiddelbart. Rekruttering af neurologer er den helt store udfordring over hele landet, men vi arbejder også med kompetenceudvikling på Akutafdelingen. Det betyder, at vi har lavet et uddannelsesprogram for lægerne i Akutafdelingen, siger Vagn Bach, der oplyser, at sygehuset afventer svar på uddannelsesprogrammet fra Styrelsen for Patientsikkerhed.