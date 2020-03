Sygehus ruster sig til det værre

- Vi har kun én indlagt lige nu, siger sygehusdirektør Niels Reichstein Larsen, for Slagelse Sygehuus begynder at indlægge patienter, når Sjællands Universitetshospital ikke har plads udover de 40 senge samt 10 intensivpladser. Men Slagelse Sygehus er også klar til, at det sandsynligvis bliver værre.

- Vi ved fra de globale erfaringer, at vi kommer til at få brug for flere intensivpladser. Derfor har vi omdannet vores hidtidige dag-kirurgiske afdeling til intensivafdeling for Covid-19-smittede. Vi har jo stort set lukket ned for al samme-dags kirurgi, siger Niels Reichstein Larsen, der netop har været forbi den fremskudte akutafdeling i et opvarmet telt foran sygehuset: