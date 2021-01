Sygehus-ansatte i kritiske funktioner og snart alle plejehjemsbeboere er vaccineret

- Vi er færdige på plejehjemmene på fredag med undtagelse af de steder, hvor der er større udbrud af Covid-19. De kommer med i en senere opsamling, siger Trine Holgersen, som oplyser, at 93 procent af plejehjemsbeboerne i regionen har takket ja til at blive vaccineret.

- Man må ikke bryde køle-kæden, og når vaccinen er optøet, skal den bruges, ellers går den til spilde. Derfor tilbyder vi de ansatte på plejecentrene at få eventuelle overskydende vacciner. For der er beboere, som på dagen er blevet syge og måske er indlagte. Men vi kan ikke love, at personalet får vaccinen samtidig med beboerne, forklarer Trine Holgersen.

- Det er lykkes os at få seks doser ud af hver på plejecentrene, så det regner vi med nu. I nogle tilfælde er det lykkes at få syv doser ud af en portion, siger Trine Holgersen.

Region Sjælland har fire vaccinationscentre - i Holbæk, Slagelse, Nykøbing F. og ved Skalstrup Flyveplads i Gadstrup nær Roskilde, hvor regionens øvrige borgere bliver tilbudt at få vaccinen. Den første gruppe bliver ældre over 85 år, der modtager hjemmepleje og praktisk hjælp i hjemmet. Borgere med bopæl i kommuner med mest udbredt smitte bliver prioriteret først.

- Vi er i kommunerne meget tilfredse med, at vi på så kort tid har nået at vaccinere vores ældre borgere på plejehjemmene - og en del medarbejdere med beboerkontakt. Det har skabt stor glæde hos beboere og pårørende. Jeg vil gerne rose og takke de praktiserende læger, regionens sundhedsfaglige folk og de mange medarbejdere i kommunerne, som har løst denne store opgave på bedste vis. Det tegner godt for den næste store opgave, vi nu skal i gang med at løse, udtaler han i en pressemeddelelse.