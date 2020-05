Syge i Nordvestsjælland og Lolland kan få coronatest hjemme

Hvis du er syg med tegn på Covid-19 og bor på Sjællands Odde eller Røsnæs, kan det være lidt af en kamp at komme frem til Holbæk Sygehus får at få en test. Det samme gør sig gældende for borgere på Lolland, som kan have stort besvær med at komme til Nykøbing F. Sygehus, som i øvrigt pt. kun tester i hverdagene.