Syge holder sig væk: Formand og læger bekymrede

Godt med samfundssind, men...

- Vores personale oplever, at borgere henvender sig for sent, når de er kommet til skade. I andre tilfælde kan det være, at borgeren er blevet alvorligt syg, og det kan altså give alvorlige konsekvenser, hvis man ikke kontakter sundhedsvæsnet. Mange har den seneste tid udvist et stort samfundssind, og det er godt. Men man skal kontakte læge eller sygehus, hvis man er blevet syg, siger han.