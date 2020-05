Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i usædvanlig rekord

Tirsdagsdøgnet har nemlig været stille i politikredsen, og det byder nærmest på en usædvanlig rekord ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Der er ikke anmeldt nogen indbrud i hverken virksomheder eller privat beboelse, ikke afsløret nogen påvirkede trafikanter, og der er ikke nogen anmeldelser om vold.

- Vi har tidligere takket politikredsens borgere for at være gode til at efterleve de nye Coronaregler. Det ser nu også ud til, at kredsens kriminelle er blevet gode til at holde afstand og holde sig hjemme.

Politipatruljerne har også gennemført 88 tilsyn i Coronasammenhæng. Det har også givet mulighed for en god dialog med de borgerne, og langt de fleste steder så alt ud til at være fuldkommen i orden.