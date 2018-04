Der er brug for initiativer for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, mener Klaus Rønholt, der er formand for DI Sydsjælland. Foto: Morten Chas Overgaard

Sydsjælland halter bagefter på uddannelse

Sjælland - 24. april 2018 kl. 08:51 Af Else Damsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

46 procent af medarbejderne i virksomhederne på Sydsjælland er faglærte, og det er også den gruppe, virksomhederne har sværest ved at rekruttere nu, hvor der er godt gang i hjulene. Sidste år var det mere end halvdelen af de sydsjællandske virksomheder, der søgte faglært arbejdskraft, som ledte forgæves.

Samtidig viser tal fra februar i år, at det er næsten 25 procent af Sydsjællands unge, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse seks år efter, de forlod 9. klasse. I Vordingborg er det tæt på 30.

Parallelt hermed er andelen af unge på Sydsjælland, der får uddannelseshjælp, steget. Uddannelseshjælp er i stedet for kontanthjælp til dem under 30 år, som endnu ikke er i gang med at tage en uddannelse. På landsplan er antallet af unge på uddannelseshjælp derimod faldet de seneste tre år. Her er niveauet nu knap 4 procent, men på Sydsjælland er den over 6 procent og i Vordingborg er den over 7 procent.

- Det er uheldigt, at det er så mange. Dels fordi det ikke er til fordel for de unge, dels fordi vi i virksomhederne har brug for, at de får kompetencer, vi kan bruge.

Det siger Klaus Rønholt, der er direktør i Lhoist Faxe Kalk og formand for DI Sydsjælland. Han opfordrer virksomhederne til at være åbne for henvendelser fra folkeskolerne, så eleverne kan få at se, hvad det er, virksomhederne står for.

Onsdag eftermiddag holder DI Sydsjælland erhvervstræf i Næstved med fokus på rekruttering og vækst.

