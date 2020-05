S-regeringen og blå blok afviser at give kommuner mulighed for at sige nej til udvidelser af husdyrproduktioner. Det risikerer at skabe ulige vilkår for landmændene alt efter, hvor de bor, mener S og V. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Svinefarme skaber splid i rød blok Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Svinefarme skaber splid i rød blok

Sjælland - 11. maj 2020 kl. 12:51 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skal landets kommuner have lov til at sige nej, når landmænd ønsker at udvide deres husdyrbrug som svine- og kvægfarme, af hensyn til naboer og natur?

Det spørgsmål har skabt en heftig debat og splittelse mellem de røde partier over for regeringen og blå blok.

De røde partier ønsker, at kommunerne ud fra en »helhedsvurdering« skal have lov til at sige nej til ansøgninger om husdyrsudvidelser. Også selv om landmandens udvidelse lever op til de gældende regler på området. En mulighed kommunerne tidligere havde frem til 2017, hvor den daværende V-regering og blå bloks såkaldte landbrugspakke trådte i kraft.

- Vi kan se, at nogle af de svinebrug, der er rundt omkring, er ved at udvide så meget, at de efterhånden minder om industrier. Og de påvirker naboer, miljø og natur. Vi er nødt til at tage hensyn til, at så mange som muligt kan leve og bo på landet, siger Enhedslistens Eva Flyvholm.

R: Sidestil landbrug med industri Hendes parti står bag et beslutningsforslag, der skal pålægge regeringen at give kommunerne mulighed for at sige nej til husdyrudvidelser. Et forslag som De Radikale, SF og Alternativet bakker op om. - Kommunerne skal have lov til at kunne tage lokale hensyn til naboer og miljø, ligesom de må, når industrier ønsker at udvide. Selv om industrier overholder alle de regler, der er, må de stadig kun placere sig der, hvor der er afsat plads til dem. Det bør landbrugsvirksomheder sidestilles med, siger Zenia Stampe, miljø- og fødevareordfører for De Radikale.

Frem til 2017, hvor Landbrugspakken trådte i kraft, havde kommunerne mulighed for at afslå ansøgninger om udvidelser af husdyrproduktion - også selv om ansøgningen overholdt alle krav og regler.

Afskaffelsen skulle ifølge blå blok sikre en kortere og mere ens sagsbehandling af ansøgningerne.

De nye regler har skabt frustrationer i blandt andet flere S-ledede kommuner som Holbæk, Skanderborg og Middelfart, der hver især har skrevet til Christiansborg for at få lavet reglerne om. Frem til 2017, hvor Landbrugspakken trådte i kraft, havde kommunerne mulighed for at afslå ansøgninger om udvidelser af husdyrproduktion - også selv om ansøgningen overholdt alle krav og regler.Afskaffelsen skulle ifølge blå blok sikre en kortere og mere ens sagsbehandling af ansøgningerne.De nye regler har skabt frustrationer i blandt andet flere S-ledede kommuner som Holbæk, Skanderborg og Middelfart, der hver især har skrevet til Christiansborg for at få lavet reglerne om. Ingen af partierne bag forslaget lægger dog skjul på, at forslaget egentlig er et ønske om skubbe dansk landbrug og landdistrikter i en anden retning:

- Landbruget er en helt nødvendig del af vores samfund. Men de har et miljø- og klimaansvar, de ikke har taget alvorligt. Og når en stor svinefarm ønsker at udvide, skal kommunerne have mulighed for at trække i nødbremsen, Folk skal kunne flytte på landet for at nyde naturen og den friske luft. Ikke gylle, siger eksempelvis SF's landbrugsordfører, Anne Valentina Berthelsen.

V: Nej tak, fordi... Venstres miljøordfører Jacob Jensen mener dog, at de røde partiers forslag reelt vil gøre det umuligt at være driftig landmand i Danmark.

- Vi vil alle sammen gerne have flæskesteg og frikadeller og milliarderne fra landmændenes eksport. Men ingen vil have dem i baghaven. Der er jo ingen borgmestre, der tør stå på mål og sige ja til en udvidelse af en svineproduktion. Også selv om det holder sig inden for reglerne, siger han.

Socialdemokraternes miljøordfører, Mette Gjerskov, frygter, at forslaget vil betyde, at kommunenavnet kommer til at afgøre, om en landmand må udvide eller ej.

- Før i tiden oplevede vi, at nogle landmænd måtte vente op til to år på at få svar på deres ansøgning. Det er ikke rimeligt i noget som helst erhverv. Samtidig oplevede vi stor forskel fra kommune til kommune: Nogle stillede meget høje krav, mens andre godkendte efter laveste fællesnævner, siger hun.

S: Galt i byen Mette Gjerskov mener, at de røde partier er gået galt i byen, hvis de ønsker en ny retning for landbruget eller at der skal tages større hensyn til naboer, natur og miljø:

- Synes man, at der skal være nogle strammere regler for husdyrbrug er det jo det, vi skal diskutere, siger hun.