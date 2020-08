Det fortsatte Corona-udbrud blandt de ansatte fik ii weekenden Danish Crown til at lukke slagteriet i Ringsted ned. Freløbig en uge. Meningen er, at jyske slagterier skal overtage slagtningen af de cirka 35.000 svin, der ugentligt kommer igennem i Ringsted. Foto: Anders Ole Olsen. Foto: Fotograf Anders Ole Olsen ©

Svine-bønder frygter langvarig slagteri-nedlukning

Sjælland - 10. august 2020 kl. 19:38 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Corona-udbruddet på Danish Crowns slagteri i Ringsted har ikke bare ramt slagterikoncernen og dens ansatte. Den totale nedlukning af slagteriet i foreløbig en uge risikerer, at ramme landets svineproducenter. Ikke kun på Sjælland, men også i Jylland.

Blandt dem 34årige Kim Kjær Knudsen, der sammen med sin far og to brødre sender cirka 2000 slagtesvin til Ringsted-slagteriet hver uge.

For det er ikke givet, at de får hentet alle de svin, som de plejer, selv om danish Crown forsøger at få koncernens jyske slagterier til at overtage de 35.000 ugentligt slagtesvin fra Ringsted.

Ok, et par uger - Vi kan godt håndtere ikke at få hentet alle vores svin nu og her. Vi har kapacitet og så har vi lige taget en ny stald i brug, der gør, at vi kan være fleksible, både i denne uge og i næste uge også, hvis nedlukningen trækker ud. Men vi kan ikke blive ved med at holde slagtesvin tilbage i flere uger eller måneder, siger han.

I Kim Kjær Knudsens svineproduktion indeholder nemlig også drægtige søer og smågrise, som med tiden bliver til slagtesvin. Og den produktion kan man ikke bare sætte i stå. Det går ni måneder fra en so bliver insemineret til, at den lille gris har vokset sig stor og kan blive slagtet.

- Det er jo biologi og dyr, vi arbejder med. svineproduktion er ikke bare noget, vi kan tænde og slukke for, siger Kim Kjær Knudsen, der dog understreger, at han støtter Danish Crowns beslutning om at lukke 100 procent.

34årige Kim Kjær Knudsen sender sammen med sin far og to brødre normalt cirka 2000 slagtesvin til Danish Crowns slagteri i Ringsted hver uge. Arkivfoto: Anders Ole Olsen.

Det samme gør svineproducent Lars Jonsson, formand for Nordsjællands Landboforening. han frygter »en katastrofe«, hvis nedlukningen trækker ud:

- Hvis det bliver mere end en uges tid, begynder det at blive udfordrende. Så kan man også risikere, at grisene bliver for store til at være på slagtegangen, fordi slagteriet er bygget til at slagte grise i en bestemt størrelse, siger Lars Jonsson.

Jyder også bekymret Nedlukningen i Ringsted skaber dog ikke kun bekymring blandt svineproducenter øst for Storebælt.

Deres jyske kolleger frygter også for, at de ikke kan få hentet deres svin, som de plejer, fortæller Kim Heiselberg, formand for danske svineproducenter, der selv har en svineproduktion ved Tarm.

- Når man pludselig skal sende 35.000 svin til Jylland og få dem slagtet, så vil det alt andet lige give en forskydning i vores alle sammens leverencer. Et andet aspekt er økonomien. Grisene skal stadig fodres, og vi får nok ikke den helt samme pris for de ekstra kilo. Så hele den her sag er ikke kun skidt økonomisk for Danish Crown, men også for os, siger Kim Heiselberg.

Plan klar tirsdag Efter nedlukningen af Ringsted-slagteriet lørdag bad Danish Crown om svineproducenternes forståelse og om at udvise fleksibilitet.

- Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige præcis, hvordan det kommer til at udspille sig, men der kan eksempelvis komme behov for at læsse grise på mere skæve tidspunkter og acceptere, at mængden af udsatte grise kan blive større. Det håber jeg på forståelse for, for vi står i en situation, hvor vi har brug for, at hele Danish Crown hjælpes ad, lød det fra Danish Crowns formand Erik Bredholt i en pressemeddelelse lørdag.

Hvad det mere præcist indebærer, kan Danish Crown ikke oplyse om mandag. Slagterikoncernen oplyser, at man forventer at have en plan klar i løbet af tirsdagen.

