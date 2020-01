Professionshøjskolen Absalon vil bygge et nyt campus i Kalundborg, der ud over bioanalytikeruddannelsen også skal rumme ny diplomingeniøruddannelser i maskinteknologi og i bioteknologi. Grafik: Absalon.

Send til din ven. X Artiklen: Svarer igen på minister-kritik: Bioanalytiker-uddannelse i Kalundborg uddanner til hele Sjælland Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Svarer igen på minister-kritik: Bioanalytiker-uddannelse i Kalundborg uddanner til hele Sjælland

Sjælland - 10. januar 2020 kl. 11:19 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Placeringen af en bioanalytikeruddannelse i Kalundborg i stedet for i Holbæk er ikke en fejl.

Læs også: Statslige job bliver trukket til København

Sådan lyder det fra Professionshøjskolen Absalon som reaktion på, at boligminister Kaare Dybvad (S) i en anden artikel andetsdsteds her på SN.dk siger, at det havde givet bedre mening at placere en laborantuddannelse i Kalundborg, mens bioanalytikeruddannelsen burde være lagt i Holbæk.

- Ved sidste udflytningsrunde oprettet en bioanalytikeruddannelse i Kalundborg. Men det, industrien dér har brug for, er laboranter, mens bioanalytikere ofte får job på et sygehus. Kalundborg Sygehus lukkede jo for flere år siden, så det ville give bedre mening at placere den i nærheden af Holbæk Sygehus, siger Dybvad i artiklen, der kan læses her (Kræver abonnement).

- Det er selvfølgelig rigtigt, at der kun er få bioanalytikerne ansat i Kalundborgs industri, som i højere grad bruger laboranter. Men på vores anden bioanalytikeruddannelse i Næstved kommer alle studerende jo heller ikke i praktik på Næstved Sygehus. Vi uddanner til hele regionen og har studerende i praktik på alle sygehusene, siger Daniel Bojesen, direktør for sund, social og engineering på Absalon.

Han fortæller, at professionshøjskolen er glade for bioanalytikeruddannelsen i Kalundborg.

Blandt andet fordi alle studiepladser på uddannelsen, der nu kører på andet år, er fyldt op. Samtidig ligger den sammen med en biotekingeniøruddannelse, som også er forholdsvis ny:

- Der er et vist slægtsfællesskab mellem biotekingeniøreruddannelsen og bioanalytikeruddannelsen, det er blandt andet en fordel at have de to uddannelser sammen på grund af laboratoriefaciliteterne. Hvis bioanalytikerne skulle have været uddannet i Holbæk, havde vi været nødt til at have en laborant ansat i begge byer til at stå for laboratorierne, siger han.

relaterede artikler

Udflyttet arbejdsplads kører ansatte på arbejde i egen bus 09. januar 2020 kl. 04:00

Kun knap halvdelen fulgte med udflyttet styrelse til Vordingborg 06. januar 2020 kl. 20:00