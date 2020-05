Marianne og Ralph Bollhorn passer stadig deres nu 24-årige svært handicappede søn Theis hjemme med assistance fra fem hjælpere. Foto: Helene Nielsen.

Svært handicappede unge får ret til nattevagt

Sjælland - 28. maj 2020 kl. 07:00 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et hul i loven står til at blive lukket. Men forældre med svært handicappet søn er skuffet over aldersgrænse.

I dag førstebehandler Folketinget et lovforslag, der skal sikre, at unge mennesker mellem 18 og 23 år med omfattende funktionsnedsættelser får mulighed for at få hjælpere om natten.

- Jeg er utroligt glad for, at vi kommer til at lukke det hul, der har været i loven, så vi sikrer overgangen fra barn til voksenliv for unge med omfattende funktionsnedsættelser. Kommunerne har ikke haft mulighed for at give støtte til hjælpertimer for den gruppe unge i de seneste fem år, og de har forældre, der i den grad er hårdt presset, siger social- og indenrigsminister Astrid Krag (S).

Dom satte stop En dom fra Vestre Landsret afgjorde i 2015, at kommuner ikke længere lovligt kunne yde kontant støtte til hjælpertimer til overvågning af svært handicappede borgere over 18 år. Det har på landsplan sat omkring 100 familier i en grim klemme: Enten kom deres søn eller datter med svære fysiske og/eller psykiske handicap på institution, så snart de blev myndige, eller også måtte de nøjes med 30-37 hjælpertimer om ugen i stedet for 70-90 hjælpertimer.

Gruppen af unge er mennesker der ikke selv er i stand til at være arbejdsledere for deres BPA-ordning (borgerstyret personlig assistance). De har brug for overvågning, fordi de på grund af fx epileptiske anfald eller fejlsynkning kan have akut brug for hjælp.

Lovforslaget er en del af finanslovsaftalen mellem regeringen, Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet, der afsætter 30 millioner kroner i år og 60 millioner kroner årligt i de kommende år.

Skuffet familie En af de familier, som har kæmpet hårdt for retten til at få støtte, er familien Bollhorn fra Odsherred. Sønnen Theis fik epileptiske anfald som 11-årig og gik fra at være en normalt fungerende dreng til at være som et barn på omkring halvandet år. Han har intet sprog og kræver pleje 24 timer i døgnet.

Men faderen Ralph Bollhorn er ikke glad. Han er dybt skuffet over aldersgrænsen på 23 år.

- Vi er rystede. Theis er netop fyldt 24 år, og jeg vil vove at påstå; der er ingen døgninstitution, som er i stand til at håndtere ham som os. Han kræver konstant overvågning for, at han ikke skal komme til at gøre skade på sig selv, siger Ralph Bollhorn.

Sønnen er hjemme otte døgn ad gangen, hvor forældrene og et team på fem hjælpere deler indsatsen, og seks døgn på aflastning (aflyst nu pga. corona).

Kritik fra Danske Handicaporganisationer Også Danske Handicaporganisationer kritiserer aldergrænsen i deres høringssvar, hvor de også påpeger, at de svært handicappede unge også har brug for overvågning i dagtimerne.

Avisen spurgte social- og indenrigsministeren, hvorfor svært handicappede over 24 år ikke kan få støtte til at blive boende hjemme, hvis forældrene ønsker det.

- Jeg er glad for, at de unge og deres familier kan få en god overgang inden, at de unge flytter hjemmefra. Men man skal jo ikke blive boende hjemme altid, siger Astrid Krag.