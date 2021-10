Se billedserie Social- og ældreminister Astrid Krag (S) vil skrue op for bevillingerne, når antallet af ældre og børn øges. Men der skal også skæres ned på dokumentationsarbejdet og frigøres mere tid til kerneopgaverne for personalet, mener hun. Pressefoto: Social- og ældreministeriet.

Sværdslag om velfærdslov: »Udgiftslov« eller »bund under velfærd«

Sjælland - 18. oktober 2021 kl. 19:30 Af Martin Olsen Kontakt redaktionen

Social- og ældreminister Astrid Krag(S) lægger ikke fingre imellem, når hun skal forklare, hvorfor det for hende og resten af regeringen er så vigtigt, at den velfærdslov, der lige nu er i høring, bliver vedtaget, og hvorfor det irriterer ministeren, at Venstre ikke vil være med. Pointen i velfærdsloven er, at udgifterne til børn og ældre skal stige i takt med, at der eksempelvis i 2030 vil være 59 procent flere borgere over 80 år i Danmark. Udviklingen i forhold til de ældre er særlig kraftig i landområder.

- Hvis ikke man sørger for, at pengene til velfærd følger med, når der kommer flere børn og flere ældre i de kommende år, så vil det betyde, at vores velfærd lige så langsomt bliver udhulet og bliver ringere og ringere. Og det er ikke småpenge, vi taler om, siger Astrid Krag med henvisning til tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der peger på, at udviklingen i børn og ældre i region Sjælland kommer til at koste tre milliarder kroner for kommunerne frem mod år 2030.

Når antallet af både børn og ældre øges i fremtiden, giver det flere udgifter til blandt andet daginstitutioner, sygehuse og ældrepleje. Antallet af medborgere over 70 år vil i 2030 mange steder i regionen komme til at ligge på nær 20 procent, og i enkelte kommuner kommer tallet helt op på 25-27 procent af befolkningen i 2030, ifølge tal for Danmarks Statistik. Det kommer til at koste 20 milliarder kroner i ekstraudgifter for kommunerne på landsplan i 2030, og det skal velfærdsloven sørge for, at der bliver kompenseret for hvert år ved at øge de offentlige udgifter tilsvarende.

- Hvis man ikke lader pengene følge med, skal social- og sundhedshjælperen nå endnu flere ældre på den køreliste, hun har i dag, som i forvejen er presset. Der skal være endnu flere børn på rød stue, uden at der kommer flere voksne til at passe dem, og derfor har det været vigtigt for os at holde en bund under velfærden, siger Astrid Krag.

Vækst og velfærd Hun beskylder samtidig Venstre for at løbe fra deres valgløfte om at sikre velfærden. Det er man ikke overraskende uenig i i Venstre, der mener, at Socialdemokratiet med velfærdsloven har gjort regning uden vært. Venstre mener også, at velfærden skal prioriteres, og at pengene skal følge med, når der kommer flere børn og ældre. Men ikke for enhver pris, siger Venstres medlem af Folketinget Morten Dahlin, der selvom han ikke er ordfører på området er meget oprevet over regeringens forslag.

- Det burde hedde »lov om offentlige udgifter«, for det eneste, den sikrer, er øgede udgifter. Udviklingen i børn og ældre kommer til at kræve flere penge, og det er vi klar til at prioritere med en vækst og velfærdslov, hvor vi forpligter os på initiativer, der skaffer penge. Det er glædeligt, at der kommer flere ældre og børn, men man kan ikke lave en lov, der kun forpligter til at bruge og ikke tjene. Det svarer til familiefaren, der lover en charterferie til Gardasøen hvert år uden at tage hensyn til, at den ene forælder kan miste sit arbejde, siger han. Han understreger samtidig, at Venstre har afgivet et velfærdsløfte, som de står ved.

Astrid Krag er enig i, at der ikke skal bruges penge, der ikke er der, men hun peger på, at skiftende regeringer har foretaget de nødvendige prioriteringer, så der nu kan afsættes det nødvendige beløb til udviklingen. Men den bidder Morten Dahlin, der ligesom Astrid Krag er valgt i Sjællands Storkreds, ikke på.

- Forslaget binder enhver regering i enhver fremtid på at bruge flere penge. Men man har glemt at indregne, at man på et tidspunkt kan løbe tør for andre folks penge. Vi vil sige, at hvis udgifterne til den offentlige sektor skal stige, så skal væksten og indtægterne også følge med, derfor har vi blandt andet foreslået en reform af dimittend-dagpenge, siger Morten Dahlin.

Aftale i stedet for lov Professor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet Bent Greve pointerer, at det er detaljer, der skiller partierne ad. Og hvis de skal mødes, kan det eventuelt ske med et fælles løfte i stedet for en lov.

- Man kan måske lave en bredere forståelsesaftale, der går på, at man har ambition om, at der skal være nødvendig kompensation til de demografiske ændringer, der finder sted i samfundet, så vi kan give samme type velfærd som i dag, selvom der kommer flere børn og ældre. Så længe, der er flertal for at kompensere, så kan det gøres fra finanslov til finanslov, det har ingen betydning, om man har en lov, hvis flertallet er der - og jeg har svært ved at se for mig, at der ikke skulle være et flertal for på den ene eller den anden måde at kompensere for de øgede udgifter til børn og ældre i fremtiden. Med mine briller er det fagligt set ikke interessant, om det bliver en lovgivning, men om man år efter år kan blive enige om at prioritere pengene, siger Bent Greve.

Velfærdsloven vil koste en betydelig del af det økonomiske råderum. Men helt grundlæggende mangler pengene ikke, hvis de økonomiske vejrudsigter holder, fortæller professoren.

- Der er råd til det forslag til en velfærdslov, som den er fremsat, hvis udviklingen går, som man regner med. Man behøver ikke at overfinansiere offentlige finanser. Og hvis udviklingen skulle gå anderledes og værre, så kan man tage højde for det hvert år ved en finanslov - velfærdslov eller ej, siger Bent Greve.