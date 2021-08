Susan Ravn fortæller, at hun har fået støtte og opbakning fra sine kolleger til sit rygestop. Foto: Privat

Susan har befriet sig selv fra cigaretterne

Sjælland - 16. august 2021 kl. 15:30 Af Martin Olsen Kontakt redaktionen

I stedet for at række ud efter cigaretterne rækker den 55-årige social- og sundhedsassistent fra Stevns Susan Ravn nu ud efter hovedtelefonerne og sætter musikalske favoritter som Iron Maiden og Moody Blues på, når hun kører hjem fra arbejde. Hun bruger heller ikke længere tobakken som pusterum, når hun en sjælden gang kan tage en kort pause i det demensplejecenter, hvor hun arbejder. Da hun tidligere på året kvittede cigaretterne, var det både, fordi hun var bange for at blive syg af det - ligesom hun har set det ske for sin far- men også, fordi hun nu ligesom andre kommunalt ansatte i Stevns Kommune ikke længere må ryge på arbejdspladsen eller i arbejdstiden.

- Cigaretterne styrer ens liv, jeg har røget i over 40 år. Men så kom det der med, at man ikke måtte ryge på arbejdspladsen. Jeg kom til at tænke på min far og blev bange for, at jeg også skulle ende sådan. Først tænkte jeg dog, at der ikke skulle være nogen, der skulle bestemme over mig, og jeg blev lidt trodsig. Men bagefter tænkte jeg, at jeg egentlig gerne ville befris og slippe for alle de negative ting, der er forbundet med rygning. Jeg besluttede så, at nu skulle det være, siger Susan Ravn.

Susan Ravns far døde for 14 dage siden af lungekræft efter længere tids sygdom.

Røg udenfor Hun tilføjer, at medarbejderne tidligere måtte ryge udenfor i behørig afstand til demensplejecenteret, og at der ifølge hende ikke var nogen, de kunne genere derfra, hvor de røg. Alligevel er hun nu glad for, at hun ikke har muligheden, hvis hun skulle få lyst til en cigaret i arbejdstiden igen en dag. På den måde er det, forklarer Susan Ravn, en kombination af hendes egen lyst til at stoppe med at ryge og de ydre omstændigheder, der gjorde, at hun efter at have været storryger i størstedelen af sit liv tog beslutningen om at lægge cigaretterne på hylden for et halvt år siden.

- Jeg tror, det er lettere at holde rygestoppet, når man ikke kan ryge på arbejdet. Hvis man bliver fristet igen, så vil man tænke på, at det bliver meget besværligt at starte igen. Rygestoppet på arbejdspladsen har også påvirket min beslutning om at stoppe med at ryge, fordi jeg vidste, at man fra 1. april ikke kunne ryge.

- På den anden side synes jeg, det er trist, at dem, der ryger, ikke kan få lov at få deres cigaret. Jeg synes, det er lidt diskriminerende. At ryge er usundt og skaber stor afhængighed, men jeg synes stadig, man skal have lov til at ryge, hvis det er det, man vil, siger hun.

Stevns Kommune er en ud af syv kommuner i Region Sjælland, hvor det i løbet af det seneste års tid er blevet forbudt at ryge for de kommunalt ansatte i arbejdstiden. Dermed er Region Sjælland den region, hvor udviklingen på det område p.t. går stærkest, viser tal fra Kræftens Bekæmpelse.

Fakta En undersøgelse lavet af Kantar Gallup for Trygfonden, Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse i 2020 viser, at 55 pct. af danskerne generelt støtter, at rygning forbydes i arbejdstiden. Blandt de kommunalt ansatte er tallet ifølge undersøgelsen 64 pct.



I Region Sjælland har 12 ud af 17 kommuner røgfri arbejdstid, og det er dermed den region, hvor flest nye kommuner har indført røgfri arbejdstid det seneste års tid.



Med røgfri arbejdstid går kommunerne videre end rygeloven, der - lidt forsimplet - som udgangspunkt ikke tillader rygning indenfor på arbejdspladser, der er dog i loven en række undtagelser, hvor det fx kan tillades at indrette rygekabiner/rygerum indendørs, ligesom nogle erhverv er undtaget.



De Kommuner i Region Sjælland, som ikke har røgfri arbejdstid endnu:

Slagelse, Vordingborg,

Roskilde, Greve og Solrød.



Andelen af daglige og lejlighedsvise rygere i de forskellige regioner (2017-tal)

Sjælland: 22 %

Hovedstaden: 23,2 %

Syddanmark: 23,1 %

Midtjylland: 21 %

Nordjylland: 21,6 %

Kilder: Kræftens Bekæmpelse og danskernessundhed.dk.

