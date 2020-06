For et år siden tog Heino Knudsen første spadestik med gravko til de bygninger, som patienter og personale skulle flytte ind i efteråret 2021.

Supersygehus bliver igen forsinket

- Covid-19 har konsekvenser både internationalt, nationalt og regionalt, så det er ikke noget stor overraskelse, at det også får betydning for tidsplanen for byggeriet, udtaler regionsrådsformand Heino Knudsen (S) i en pressemeddelelse.

- Det er selvfølgelig ærgerligt. Der er mange, både medarbejdere og patienter, der glæder sig til, at vi kan tage det nye hospital i brug, men det er ikke alt, vi er herrer over. Forberedelserne til indflytningen har også lidt under Covid-krisen, så alt i alt giver det os muligheden for at hospitalets personale kan blive godt klædt på til at arbejde i de nye rammer, udtaler projektdirektør Helle Gaub.