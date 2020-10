Mange danskeres humør daler i takt med efteråret og vinterens komme. Og nu kommer risikoen for at blive ramt af corona-tristhed oven i. Foto: Thomas Olsen. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Sundhedsstyrelsen: Sådan undgår du dårlig trivsel under Corona Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sundhedsstyrelsen: Sådan undgår du dårlig trivsel under Corona

Sjælland - 31. oktober 2020 kl. 08:43 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Tiden med coronaepidemien kan være svær, og både sygdommen og myndighedernes krav om afstand og isolation kan påvirke vores trivsel og mentale sundhed.

Sådan lyder det indledningsvis fra Sundhedsstyrelsen, der både på sin hjemmeside og i pjecer giver i alt 11 gode råd til, hvordan man fastholder og styrker sin trivsel og mentale sundhed under Covid-19-pandemien.

Prøv at få sovet og bibehold en normal døgnrytme.

Skab struktur i hverdagen.

Spis sundt og varieret.

Hold dig fysisk aktiv.

Hold dig mentalt aktiv.

Hold kontakt med omverden og gør noget sammen - også selv om I skal holde afstand.

Acceptér, at krisen også kan være en belastning for dine nære relationer.

Slap af og prøv at tage en pause fra bekymringer indimellem.

Bebrejd ikke dig selv eller andre, hvis du eller de bliver smittet med Covid-19.

Pas godt på dig selv.

Husk på, at du gør en forskel i verden.







Kilde: Kilde: sst.dk/corona Rådene dækker både livsstilsråd og anbefalinger, som vi egentlig godt kender, men som man måske glemmer lidt en gang i mellem: At man får sovet nok, spist sundt og bevæget sig. Og så er det også en god idé at holde hjernen aktiv. Eksempelvis ved at løse krydsord eller sudoku, skrive, tegne, male, synge eller spille et instrument:

»Hvis du kan lide de ting eller på anden måde udfolder dig kreativt, så viser forskning, at dette også kan være med til at fremme mental sundhed«, lyder det fra Sundhedsstyrelsen.

Et andet råd er, at man så vidt muligt forsøger at skabe en struktur i sin corona-påvirkede hverdag, og så skal man være god til at holde kontakt med omverdenen omkring sig. Med afstand forstås.

I den her mørke og svære tid er det også vigtigt, at man husker at passe på sig selv:

»Prioriter at gøre gode ting for dig selv, når du møder krav på mange fronter, eksempelvis når du skal kombinere hjemmearbejde og børnepasning. Når du passer på dig selv, kan du bedre passe på andre«, lyder det fra Sundhedsstyrelsen.

Hvis det hele alligevel føles lidt meningsløst, så råder Sundhedsstyrelsen faktisk til, at man skal huske på, at alt, hvad man gør, gør en forskel i verden. Høj mental sundhed hænger nemlig sammen med ens følelse af mening og formål med livet.

»Hold fast i, at du gør en forskel ved at holde afstand og blive inden døre, hvis du har symptomer«, lyder det fra Sundhedsstyrelsen, der også peger på, at man kan gøre en forskel ved hjælpe dem, der er sårbare, med at købe ind eller ved at vise støtte eller omsorg for andre, der har det svært i denne tid.

De 11 råd er både udgivet i en pjece og kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside sst.dk/corona