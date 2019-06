Ifølge Danske Patienter og regionsrådsformand Heino Knudsen (S) er der sadig brug for at udvikle sundhedsvæsnet til gavn for patienterne. Foto: Kim Rasmussen.

Sundhedsreform død: Patienter har dog stadig behov for mere nærhed og sammenhæng

Sjælland - 12. juni 2019 kl. 11:55 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan godt være, at blå bloks sundhedsreform med 21 sundhedsfællesskaber er blevet effektivt parkeret på et sidespor efter valget.

Men udfordringerne med at få økonomien til at hænge sammen og skabe bedre sammenhæng for patienterne består. Samtidig er der stadig plads til at skabe større nærhed og tryghed i behandlingen for patienterne.

Sådan lyder det fra Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland (S).

Han glæder sig over, at Region Sjællands 18.000 ansatte og patienterne nu kan få ro oven på måneders reformsnak. Han pointerer dog, at der er et stort behov for »tilretninger«, som han kalder det.

- Vi skal se på, hvordan vi styrker det nære sundhedsvæsen. Vi skal have større tryghed for patienterne, og de, der lider af kroniske sygdomme, skal kunne behandles tættere på deres hjem i fremtiden. I Region Sjælland har vi allerede et godt samarbejde med de sjællandske kommuner mange steder. Men det kan blive bedre, siger Heino Knudsen.

Han savner også en diskussion af prioriteringerne i sundhedsvæsnet. For antallet af patienter stiger. Og der går år, før de bebudede ekstra læge- og sygeplejerske-hænder er færdiguddannede.

- Kommunerne, vi og en kommende regering skal sætte os ned og se på, hvordan vi skal prioritere og kan få fart på udviklingen af sundhedsvæsnet, siger Heino Knudsen.

Hos Danske Patienter er man enig i, at der er behov for større nærhed i sundhedsvæsnet.

- Men skal det lykkes at behandle flere patienter nær deres hjem, kræver det, at vi får stillet de rette krav og givet de rette rammer til kommunerne. De har simpelthen ikke kompetencerne endnu til at løfte de her opgaver, siger vicedirektør Annette Wandel.

Sundhedsvæsnet skal også tilføres flere ressourcer, og så skal der effektivt sættes ind over for, hvad hun kalder »overflødige« indgreb og behandlinger af patienterne.

- Der er en bunden opgave i at lette presset på sundhedsvæsnet. Mange steder er der ikke sammenhæng mellem antallet af patienter og hænder til rådighed. Samtidig ser vi eksempler på, at patienter skal have taget samme blodprøve to gange eller scannes to gange, fordi forskellige afdelinger ikke stoler på hinanden. Det kan i værste fald være skadeligt for patienternes helbred, og det er skidt for samfundets pengepung, siger Annette Wandel.

Sn.dk har forsøgt at få en kommentar fra Astrid Krag (S) og Flemming Møller Mortensen (S). DE er ikke vendt retur.