Se billedserie Sjælland og hovedstaden mister 32 millioner støttekroner til lokaltog og 16 millioner støttekroner til busser til Fyn og Jylland, hvis regionerne nedlægges. Foto: Per Vagnsø.

Sundhedsreform: Sjælland vil miste 50 mio. til busser og tog

Sjælland - 02. maj 2019 kl. 15:24 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sjællandske bus - og togpendlere risikerer at få færre busser og tog, hvis regionerne nedlægges.

Beregninger fra Trafikselskabet Movia viser, at en reform vil betyde, at Region Sjælland og Region Hovedstaden står til at skulle sende 32 millioner statslige støttekroner til at drive 10 lokalbaner som Østbanen, Odsherredbanen og Tølløsebanen for til Fyn og Jylland. Dertil kommer, at kommunerne i henholdsvis Region Sjælland og Region Hovedstaden mister 10 og seks millioner støttekroner til regionale busruter til Vestdanmark.

- Hvis der kommer til at gå næsten 50 millioner væk fra den kollektive trafik på Sjælland, vil det have alvorlige konsekvenser. I Region Sjælland alene har vi lige måttet spare 20 millioner på den kollektive trafik, og det kom altså til at påvirke rigtig mange busruter og afgange negativt, siger Heino Knudsen (S), regionsrådsformand i Region Sjælland, til Sn.dk

Besparelserne i 2018 endte med, at regionen vedtog at nedlægge syv busruter, mens yderligere syv blev beskårede.

I dag modtager regionerne statsligt bloktilskud til regional udvikling, herunder støttekroner til busser og tog. Region Hovedstaden og især Region Sjælland bruger en relativt større andel af det samlede bloktilskudd på kollektiv trafik pr. indbygger, end resten af landet.

Hvis regionerne nedlægges, skal pengene ifølge regeringen og DF's aftale fremover deles ud til kommuner og trafikselskaber alt efter, hvor mange indbyggere de har, og hvor mange kilometer togskinner, de har. Og det betyder, at Jylland og Fyn skal have en del af Østdanmarks støttekroner fremover.

Det er formand for Region Sjællands udvalg for trafik og regional udvikling, Peter Jacobsen fra Dansk Folkeparti, langtfra tilfreds med.

- Vi bliver simpelthen ramt af, at vi bruger relativt flere penge på lokaltog og busser, end de gør på Fyn og i Jylland. Vi kører med flere afgange, end de gør. Men det tager den nye model ikke hensyn til, siger Peter Jacobsen, der også er bestyrelsesmedlem i Movia. Men så galt er det ikke sikkert, det vil gå, lyder det fra regeringen.

I aftalen har parterne nemlig givet håndslag på, at et udvalg skal se på, om der opstår skævheder ved de nye støttemodeller og i forlængelse af det, om der skal »korrigeres for eventuelle skævheder« lyder det i et skriftligt svar til avisen fra transportministeriet. Samme melding kommer fra De Konservatives transportordfører Brigitte Klintskov Jerkel, der er valgt i Sjællands Storkreds.

- Så det er altså for tidligt at konkludere de her ting. Men det er klart, at jeg selvfølgelig vil have øjne på, om fordelingen trækker Sjælland i den gale retning. Jeg har eksempelvis selv kæmpet for en bevarelse af Tølløsebanen. Det vil jeg kæmpe videre for. Vi skal have god fremkommelighed på Sjælland, siger hun til Sn.dk.