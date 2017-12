Sundhedsplatformen ramt af »besked-prop«

- Det er dybt beklageligt, at det sker. Men vi har ikke fået nogen meldinger om, at nogen patienter skulle have lidt overlast under forløbet. Samtidig kan fik vi testet, at nødprocedurer virker, siger Preben Cramon, sundhedsfaglig chef i Region Sjælland, til aviserne.