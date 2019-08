It-systemet Sundhedsplatformen giver stadig hovedbrud blandt personalet på de sjællandske sygehuse, senest har et ekspertråd kritiseret den i skarpe vendinger. Foto: Tine Fasmer

Send til din ven. X Artiklen: Sundhedsplatform giver politisk frustration Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sundhedsplatform giver politisk frustration

Sjælland - 20. august 2019 kl. 08:51 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et uafhængigt ekspertråd har nyligt offentliggjort hård kritik af især Region Hovedstadens styring og håndtering af it-systemet Sundhedsplatformen, der også er rullet ud på sygehusene i Region Sjælland. På et lukket temamøde i regionsrådet mandag fik Region Sjællands politikere en orientering om ekspertrådets rapport.

Men Tina Boel (SF), der er formand for Region Sjællands politiske styregruppe for Sundhedsplatformen, er stadigvæk frustreret.

- Det er svært at vurdere om, og hvornår det vil fungere godt nok. Hvis man bare kunne få at vide, at det ville fungere om et halvt år, så giver det jo ikke mening at skrotte Sundhedsplatformen, som så mange taler om, siger Tina Boel.

Hun har opfordret regionsrådsformanden til at invitere Lillian Mogensen, der er formand for ekspertrådet til møde med regionsrådet.

- Jeg siger ikke, at vores it-direktør ikke kan svare. Men vi bliver nødt til at få klarere besked, om det kommer til at virke, og hvornår det kommer til at virke.

Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen, der består af både politikere og sygehusansatte, er kun nedsat for to år og slutter arbejdet ved nytår.

- Jeg synes desværre ikke, at vi har fået rykket nok ved klinikernes udfordringer med Sundhedsplatformen. Det er kommet til at handle meget om systemiske forberedringer, siger Tina Boel.

Liberal Alliances Egon Bo efterlyser mere viden om, hvad it-systemet koster Region Sjælland, når man sammenligner med fx patientjournalen EPJ Midt, der møder langt mindre kritik fra læger og andet personale i Region Midtjylland.

- Jeg savner at få at vide, hvad Sundhedsplatformen har kostet os totalt set fra 2013. Så længe vi ikke ved det, kan vi ikke sammenligne os med de jyske modeller. Men vi får at vide, at vores strategi har været at købe den store model, mens fx Region Midtjylland har købt en mere skrabet model. Men it forældes jo hurtigt, så jeg vil gerne vide, om det vi har bestilt i 2013, så bliver leveret gratis i 2019, siger Egon Bo.

Det var kritik fra Rigsrevisionen, der fik Region Hovedstaden til at nedsætte ekspertrådet, som dog ikke måtte anbefale, at systemet blev skiftet ud. Eksperterne konkluderer, at det haster med at få skabt tillid blandt læger, sygeplejersker og øvrigt sygehuspersonale til, at Sundhedsplatformens medicinmodul kan fungere: »målet er at genskabe tillid og tryghed inden udgangen af 3. kvartal 2019«.

Sundhedsplatformen blev indført gradvist i Region Hovedstaden med start på Herlev og Gentofte Hospital i maj 2016, og trods omfattende kritik fra brugerne blev it-systemet også taget i brug på alle Region Sjællands sygehuse 25. november 2017.

Fakta - Der skal være læger døgnet rundt på skadestuerne i Roskilde og Næstved fra 1. oktober i år.

- I dag er de to skadestuer bemandet med læger (vikarer) fra klokken 12-22.

- Skadestuerne er ellers bemandet af behandler-sygeplejersker.

- Der anslås, at 2-4 patienter ekstra vil komme på skadestuerne mellem 8 og 12, samt 1-3 patienter fra 22-8.

- Ordningen skal evalueres i 2020.