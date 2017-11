Sundhedsplatformen bliver udrullet på de sjællandske sygehuse på en gang. Indkøringsfasen kan give bekymring især på Holbæk Sygehus, hvor 11 faglige organisationer for nylig gav udtryk for, at personalet er presset til sammenbruddets rand.

Sundhedsplatform: Presset sygehus kan få ekstra udfordringer

- Det bekymrer mig, om jeg selv er god nok til det. Jeg er superbruger, og jeg burde kunne det. Men det er svært at huske undervisningen. Men jeg er sikker på, at det kommer i løbet af et par dage. De basale ting skal vi nok få på plads, siger Hanne Faye, der er sygeplejerske på mave-tarm kirurgisk afdeling i Holbæk.

For nylig gav 11 faglige organisationer - deriblandt Dansk Sygeplejeråd - udtryk for, at personalet på Holbæk Sygehus er så presset på grund af ekstra sparekrav for at holde årets budget, at sygehuset risikerer at bryde sammen. Det kan vække bekymring, når it-systemet samtidig er spritnyt.