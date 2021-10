Sundhedspersonale bakker op om anonymitet: - Ubehageligt at blive opsøgt privat

Sundhedspersonale i særligt udsatte stillinger skal fremover have mulighed for kun at identificere sig med efternavn og et nummer eller initialer, har Region Sjælland vedtaget. Der arbejdes på en konkret model. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Sjælland - 04. oktober 2021 kl. 19:41 Af Martin Olsen Kontakt redaktionen

Numre eller kortfattede initialer i stedet for hele navne. Det kan blive fremtiden på id-kort og i journaler hos nogle sygeplejersker, læger, SOSU-assistenter og andet sundhedspersonale fremover. På grund af risikoen for chikane har Region Sjælland i sit budget for 2022 vedtaget, at medarbejdere i job med risiko for chikane 'kan identificere sig i journaler med entydig identifikation, som fx initialer eller medarbejdernummer i stedet for navn, ' som regionen skriver i budgetaftalen.

Hos Dansk Sygeplejeråd og i psykiatrien i Region Sjælland kender man godt problemet og ser frem til at bruge den nye mulighed i nødvendige tilfælde.

Tilbagevendende problem

I Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland forklarer næstformand Ulla Birk Johansen, at privat opsøgning og chikane af medarbejdere har været et tilbagevendende tema i efterhånden en del år. Udfordringen kan i den sammenhæng være, at patienterne har adgang til personalets navne i deres journaler.

- Det er en principiel sag, som vi har arbejdet med siden 2013, hvor vi lavede en analyse, der viste, at 9 procent af alle sygeplejersker har været udsat for uønsket opmærksomhed fra patienterne i fritiden. I særligt psykiatrien og akutmodtagelsen, er der mange, som er særligt udsat, og det kan være utrygt, siger Ulla Birk Johansen.

Hun forklarer, at personalet for eksempel kan opleve at blive opsøgt privat, gennem breve eller at blive hængt ud på sociale medier.

- Det kan også være under indlæggelsen, hvor en patient ikke er enig i de faglige vurderinger. Man må gerne være uenig, men det kan tage en ubehagelig drejning, hvor det kommer til at handle om personen og ikke vurderingen. Det er ubehageligt at blive opsøgt eller hængt ud på sociale medier, gennem eller breve eller privat, siger næstformanden.

I psykiatrien i Region Sjælland bakker man også op om en fremtidig fælles løsning regionerne i mellem, om at enkelte medarbejdere skal kunne identificere sig på en anden måde en med fulde navn. Det må bare ikke tage overhånd, påpeger lægefaglig vicedirektør i psykiatrien i Region Sjælland Søren Bredkjær.

- Det er ikke et generelt problem, det vil jeg gerne understrege, men der er enkelte medarbejdere, der oplever at blive hængt ud, og der er enkelte medarbejdere der ønsker at kunne blive identificeret anderledes, siger han.

Han tilføjer, at det - som der også lægges op til fra regionens side - er fornuftigt med en fælles løsning på tværs af regioner, og at han ser frem til dialogen med de andre regioner om en fremtidig aftale.

-Vi vil meget gerne have, at man vækker tillid i patientkontakten ved at stå frem med den man er med navns nævnelse, men i nogle tilfælde er det ikke hensigtsmæssigt, fordi det kan give problemer for de pågældende medarbejdere, siger Søren Bredkjær.

Værst i psykiatrien

En undersøgelse foretaget for Dansk Sygeplejeråd af Megafon tilbage i 2013 viste da også, at det er sygeplejerskerne på de psykiatriske afdelinger, der oftest oplever at blive udsat for chikane. Næsten hver femte - 19 procent - af sygeplejerskerne på psykiatriske hospitalsafdelinger har oplevet uønsket kontakt fra patienter eller deres pårørende i fritiden. Altså mere end dobbelt så mange som blandt sygeplejersker generelt.

I regionsrådet siger medlem af Udvalget for Arbejdsmiljø og rekruttering for Venstre Kirsten Devantier, at man har været nødt til at arbejde på en løsning på udfordringen, der samtidig gjorde plads til, at medarbejderne ikke bliver for fremmede for patienten.

- Der er en del personale, der bliver chikaneret. Det er nemt, når man har set navnet, at finde ud af, hvor folk bor. Det er mest i psykiatrien, at man ser problemet. Folk er blevet meget kritiske i dag, nogle gange med god grund og andre gange ikke, men vi skal gøre noget for at sikre, at vores personale kan føle sig trygge, siger Kirsten Devantier (V).

Hun understreger, at medarbejderne stadig skal bære navneskilt, men der behøver ikke at stå efternavn på skiltet eller i journalerne.

Paraplyorganisationen Danske Patienter, der repræsenterer samlet 104 patient eller pårørende-foreninger, afventer en konkret model, før de kan tage endelig stilling til muligheden for at anonymisere udsat sundhedspersonale. Region Sjælland har som mål at finde en model i samråd med de øvrige regioner senest i marts 2022.