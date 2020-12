Sundhedsminister beklager: Myndigheder glemte at informere

Magnus Heunicke (S) beklager, at sundhedsmyndighederne tog fejl - og ikke inddragede hverken region eller kommune, da man troede, at der var den særlige cluster 5 minkmuterede Covid-19 på Midtsjælland.

Sjælland - 03. december 2020 kl. 17:28 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Der gik et gisp gennem mange sjællændere, der 5. november lyttede til myndighedernes pressemøde om nedlukningen af Nordjylland. Sundhedsminister Magnus Heunicke meldte ud, at der også var fundet den særlige cluster 5-variant af Covid-19 i prøven fra en borger i Midtsjælland.

Hverken Region Sjælland eller en eneste borgmester fra de midtsjællandske kommuner havde hørt noget til det tidligere. Og et døgn senere måtte Statens Serum Institut melde, at der var tale om en fejl.

Samtlige 12 personer, der var smittet med den særlige variant af de forskellige typer virus, der havde muteret på minkfarme, bor i Nordjylland.

Fakta Mennesker har smittet mink med Covid-19, og mink har smittet mennesker igen.

Der findes flere mink-muterede vira. Et bestemt virus med 4 ændringer i generne for spike-proteinet blev påvist i fem nordjyske minkfarme og i 12 patientprøver (cluster 5).

Seruminstituttet udtrykte bekymring for, at netop cluster 5 svækkede virkninger af antistoffer - og dermed potentielt en vaccine.

I det hele taget konkluderede seruminstituttet, at risikoen for yderligere mutationer i minkbesætninger betød, at: »En fortsat minkavl under en igangværende COVID-19 epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden, herunder for mulighederne for at forebygge COVID-19 med vacciner.« Venstres Jacob Jensen, der både er partiets miljøordfører og 2. næstformand i Region Sjælland, havde torsdag den 3. december ministeren i samråd om miseren.

Opskræmte borgere - I en krise er det strengt nødvendigt, at der kommer troværdig information. Borgerne i Midtsjælland blev jo stærkt bekymrede, når man kunne se, hvor store konsekvenser der blev for det nordjyske område. Men hverken den pågældende kommune eller Region Sjælland, som ville få en afgørende rolle, var informeret, sagde Jacob Jensen.

Sundhedsministeren beklager forløbet, der opstod ved en menneskelig fejl, som opstod hos Statens Serum Institut, der gensegmenterer Covid-prøver.

- To prøver blev forbyttet. Det er beklageligt. SSI har beklaget, og det har jeg også, og det vil jeg gerne gøre igen. Jeg deler ærgelsen over den fejl. Men heldigvis betød det ikke noget for folkesundheden, sagde Magnus Heunicke, der understreger, at der fortsat er grund til at have tillid til sundhedsmyndighederne:

- Statens Serum Institut undrede sig over resultatet, for på det tidspunkt var der kun fundet to smittede med en minkmutation (cluster 5 er blot en ud af flere Covid-19-virus, der er muteret i mink, red.) på Sjælland, og 94 procent af minkvarianterne var fundet i mennesker i Nordjylland. lidt over halvdelen af de smittede i det område var smittet med en minkvariant. Derfor lavede man et ekstra tjek, fordi SSI netop fandt det uforklarligt. Det er menneskeligt at fejle, og det vigtigste er, at fejlen blev fundet og erkendt. Jeg anbefaler alle at have tiltro til SSI's ekstremt høje, internationalt anerkendte faglighed.

Magnus Heunicke oplyste endvidere, at Statens Serum Institut har skærpet kvalitetetskontrollen efter fejlen.

Burde have talt med region Jacob Jensen borede videre for at få svar på, hvorfor Region Sjælland var holdt i uvidenhed indtil pressemødet.

- Det er ikke særligt betryggende, at man ikke inddrager de relevante myndigheder. Jeg forstår simpelthen ikke, at man med et beredskab og er i gang med at lukke Nordjylland ned, og man tror, at der også er fundet en variant i Region Sjælland. Hvorfor er regionen, den relevante kommune. og det plejecenter, hvor cluster 5 skulle være fundet så ikke inddraget, før man fortæller det til den undrende offentlighed, sagde Jacob Jensen.

Også Morten Dahlin (V) efterlyste en beredskabsplan for inddragelse af lokale myndigheder

- Man burde selvfølgelig have talt med Region Sjælland, svarede Magnus Heunicke, der pointerede, at Statens Serum Institut vurderede, at der ikke var spredning af cluster-5 i Midtsjælland.

Efter samrådet var Jacob Jensen stadig ikke tilfreds:

- Det kan man jo ikke være med noget, der er så graverende. Jeg tager til efterretning, at ministeren beklager, men jeg ser forløbet som en brik i billedet af en regering, der lukker sig om sig selv og kun inddrager nogen, når det er opportunt.