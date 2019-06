Aleris Hamlet i Ringsted udfører blandt andet plastik-operationer i privat regi. Ny partnerskabsaftale med Region Sjælland omfatter 15 speciallæge-områder. Foto: Thomas Olsen.

Sundhedsaftale: Privathospital skal sikre flere behandlinger til tiden

12. juni 2019

Syge borgere har ret til at få henholdsvis deres sygdom udredt og blive behandlet inden for 30 dage. Men det er ikke altid, det lykkedes for Region Sjælland med at overholde ventetidsgarantierne. Blandt andet fordi regionen på flere områder har haft svært ved til at tiltrække speciallæger.

Derfor har regionen nu indgået en partnerskabsaftale med privathospitalet Aleris Hamlet. Aftalen, der varer fire år, gælder hjælp til både udredning og behandling inden for 15 områder, herunder hofte- og ryg-operationer, plastik-operationer, smertebehandling og demens.

- Aftalen betyder, at vi nu har én fast samarbejdspartner, når vi er nødt til at henvise borgerne til private alternativer. Det skal sikre gode patientforløb og samtidig gøre det nemmere for vores ansatte, at de har et sted, de skal henvende sig og have dialog med, siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

Aleris Hamlet har sygehuse over hele landet, men region Sjællands borgere vil først og fremmest blive behandlet i Ringsted og Søborg.

Knap 30.000 gange i 2018 måtte regionen henvise borgere til private alternativer i 2018, fordi regionens egne sygehuse og sundhedstilbud ikke kunne leve op til ventetidsgarantierne. Pris: 225 millioner kroner.

Det er småpenge ud af et samlet budget på over 17 milliarder kroner. Det er dog værd at bemærke, at udgifterne til privathospitaler i 2018 steg med over 30 procent i forhold til året før.

Aftalen giver hverken regionen bindinger i forhold til minimums- eller maksimum-forbrug eller i forhold til at må samarbejde med andre sygehuse i offentligt eller privat regi. I regionen forventer man dog at spare 3-4 millioner kroner i forhold forbruget af privathospitaler i 2018.

- Vores ambition er dog fortsat, at vi skal behandle så mange som muligt på vores egne sygehuse. Men den her aftale sikrer, at vi får mest muligt ud af pengene, når vi ikke selv har mulighed for at stå for udredning og behandlinger, siger Heino Knudsen.