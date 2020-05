Se billedserie Knap 86-årige Bent Heegaard Petersen er en af de indlagte med Covid-19 i Region Sjælland. Han har været på Slagelse Sygehus? særlige coronaafsnit i ugevis afbrudt af en periode på intensiv. Foto: Per Christensen

Styrketræning af lungerne er afgørende for Covid-patienter

Sjælland - 10. maj 2020 kl. 07:00 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De 15 fysioterapeuter på coronaafsnittet på Slagelse Sygehus træner patienternes lunger døgnet rundt. Undervisningsforløb i lungefysioterapi har vundet national anerkendelse.

Inden der var gået en uge, hvor det hastigt oprettede coronaafsnit på Slagelse Sygehus, havde modtaget patienter, stod det klart, at der måtte flere fysioterapeuter til.

- I de første dage var der kun fysioterapeuter om dagen og om aftenen, men vi indså hurtigt, at vi var nødt til at behandle patienter med CPAP (Continuous Positive Airway Pressure, et apparat som skaber et højere atmosfærisk tryk i lungerne, red.) hver anden time om natten også, fortæller Kim Mogensbæk Poulsen, der er overfysioterapeut på Slagelse Sygehus.

Lyn-oplæring i lungefysioterapi Han og en del af de 15 fysioterapeuter, som arbejder med patienterne, der er ramt af Covid-19-virussen, er erfarne i lungefysioterapi. Men også fysioterapeuter, som før coronakrisen for eksempel hjalp patienter med at bekæmpe lymfødem - væskeansamlinger efter lymfer er bortopereret, er blevet lyn-omskolet i lungefysioterapi.

- Pernille Villumsen, der er specialeansvarlig fysioterapeut, har tidligere udviklet vores undervisningsmateriale om lungefysioterapi. Det har vi brugt til at oplære de øvrige fysioterapeuter. Det er et virkeligt godt materiale, og i kombination med simulationstræning havde vi et effektivt oplæringskoncept. Vi har delt det med Dansk Selskab for Hjerte-Lungefysioterapi og Danske Fysioterapeuter, som har udgivet det nationalt nu, siger Kim Mogensbæk Poulsen.

Han er iført fuldt udstyr, engangskittel, maske, beskytttelsesbriller og plastikhandsker, der slutter tæt om håndleddene, da han linder på døren ind til dagens første patient.

Bent Heegaard Petersen er knap 86 år, og efterhånden går det den rigtige vej efter ugers indlæggelse på coronaafsnittet.

- Jeg har ikke haft feber i de sidste dage. Forleden var det igen ligesom lungerne slet ikke ville; som om de sagde: »Trække vejret? Hvad blander du dig for?« Sådan har jeg det ikke længere. Men jeg taber stadig pusten, når jeg skal gå ud på toilettet, fortæller den pensionerede folkeskolelærer.

Ilten holdes oppe Klemmen i Bent Heegaard Petersens øre holder maskinen bag ham er konstant opdateret om iltmætningen i hans blod. Det er en iltrobot, der er opfundet af danske O2matic og produceret af ALPHA-eletronik. Den er udviklet til at hjælpe KOL-patienter, men bliver nu brugt til coronasmittede på mange danske sygehuse.

Men blandt de indlagte er over halvdelen ældre end 60 år. - Det er virkelig smart, lægen kan angive et interval, som patienten ikke må komme under, og så sørger maskinen selv for at give patienten mere ilt, siger overfysioterapeuten.

Men Bent Heegaard Petersens tal ligger på omkring 92-94 procent, så han optager så meget ilt, at Kim Mogensbæk Poulsen tager plastikslangen ud af patientens næse, da han beder ham gå i gang med øvelserne.

Kæmper stædigt Bent Heegaard Petersen er vedholdende mand. Hver gang han får en udfordring, giver han alt, hvad han har i sig. Klemmer hårdt om instrumentet i hans hånd, der måler muskelstyrken, og forsøger af al magt at rejse sig op og sætte sig ned igen, så mange gang som muligt, mens Kim Mogensbæk Petersen ansporer ham til at give lidt mere.

- Du kører bare los, opmuntrer han, mens Bent Heegaard Petersen med næseklemme-lukkede næsebor, retter sig op fra sammenkrummet stilling på stolen, mens han suger alt, hvad han kan i et apparat, der slutter tæt om munden.

- Din lungemuskel er ret i god stand og er i stand til at generere vakuum. Diaphragma (indåndingsmusklen, red.) er en muskel som alle andre, der kan trænes ligesom ved styrketræning, bemærker overfysioterapeuten.

Bent Heegaard Petersen får glæde i stemmen:

- Jeg vil bare hjem så snart som muligt.

Træning og atter træning Et andet lille apparat, som denne patient ikke har brug for i dag, er essentielt især til genoptræning af de patienter, som har været i respirator. Det ligner en slags lille fløjte med et hvidt mundstykke og et klart stykke plastik med målestreger på. Det er faktisk netop det modsatte af en fløjte, for patienterne suger luft ind gennem apparatet med indstillet modstand.

Han har en klar fornemmelse af, at lungefysioterapien er med til at få flere patienter til at komme sig over sygdommen.

Forskning på vej - Vi er ved at gøre os klar til at gennemføre forskning, bemærker overfysioterapeuten, der blev ansat på Slagelse Sygehus sidste år efter omkring 25 år med job i USA.

Bent Heegaard Petersen er kun positiv:

- Hvis det kan hjælpe andre, så er der intet, jeg hellere vil. Jeg har fået alletiders pleje her.