Roskilde, Køge, Solrød, Greve, Stevns, Lejre, Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner ejer affaldselskabet Argo og dermed Affaldstårnet i Roskilde. Forbrændingsanlægget er fra 2013 og regnes for et af de mest effektive og miljøvenlige anlæg, men står alligevel til at lukke i 2026 sammen med ni andre affaldsanlæg. Foto: Thomas Olsen.

Artiklen: Styrelse tæt på at dumpe »dødsliste« for affaldsforbrænding

Styrelse tæt på at dumpe »dødsliste« for affaldsforbrænding

Det er tvivlsomt om Kommunernes Landsforenings såkaldte dødsliste over affaldsanlæg, der skal lukkes, rent faktisk sikrer, at det er de miljømæssigt mest ringe anlæg, der lukker.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her