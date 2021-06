Niels Reichstein Larsen er sygehusdirektør for Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus. Foto: Region Sjælland. Foto: Nils Holm

Strejkeramt sygehuse: Mange operationer må aflyses

Sjælland - 14. juni 2021 kl. 21:03 Af Tomas Revsbech

Borgere, der står foran at skulle opereres i hoften, knæet eller have en anden planlagt operation på sygehusene Slagelse og Næstved, må formentlig indstille sig på, at deres operation eller behandling bliver udskudt og aflyst.

Det er konsekvensen af, at 5000 sygeplejersker - heraf cirka 365 sygeplejersker fordelt på 15 forskellige afsnit på de to sjællandske sygehuse - natten til lørdag indleder den varslede strejke som konsekvens af et massivt nej til den nye overenskomst.

Ifølge Niels Reichstein Larsen, sygehusdirektør for Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus, vil stort set alle planlagte operationer, der ikke er akutte eller livstruende, blive aflyst.

- Med mindre, patienten er kommet ind i ambulance med blå blink eller på anden måde står i en livstruende situation, så vil operationen blive aflyst. Selv om ikke alle afdelinger er berørt, så bliver de det alligevel, fordi vores anæstesi-afsnit er omfattet af strejken. Stort set alle patienter, der skal opereres, skal jo bedøves, forklarer Niels Reichstein Larsen.

Hvor mange operationer, der eventuelt skal aflyses, er der lige nu ikke overblik over.

Niels Reichstein Larsen fortæller, at man fra på torsdag vil begynde at kontakte patienter, der havde tid til operation på lørdag, og udskyde deres operationer. Planen er, at sygehusene så vidt muligt aflyser cirka tre døgn før, operationerne er planlagt:

- Vi vil tage kontakt til patienterne to gange om ugen løbende, så vi ikke udsætter flere behandlinger og operationer. Jeg håber på patienternes forståelse i den her situation, og at vi som udgangspunkt kontakter dem med tre dages varsel, siger Niels Reichstein Larsen.

Han understreger, at konflikten er »et vilkår« på det danske arbejdsmarked.

- Men rent personligt så synes jeg da, det er ærgerligt, at vi nu igen skal til at aflyse operationer. Nu var vi lige ved at komme oven på igen efter coronaen, med de aflysninger vi har haft der. Men når det er sagt, så er det her noget, vi skal kunne håndtere, og det gør vi også, siger sygehusdirektøren.