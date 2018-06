Strejke truer lokaltog: - Intet, vi kan gøre

Togrejsende på 13 lokalbaner landet over må forsøge at finde en alternativ vej til arbejde eller skole, enten med bus eller på anden vis, hvis en truende konflikt bryder ud på mandag.

Kommer konflikten, vil det ikke være muligt for Lokaltog at indsætte eksempelvis togbusser, for det vil være, at bede buschauffører om at udføre konfliktramt arbejde.

- Det eneste vi kan sige er, at kommer det til en konflikt, så holder togene stille. Vi har ikke lokoførere til at køre dem, for de vil være gået i strejke. Det eneste vi kan sige er, at man må forsøge sig med anden offentlig transport. Men vi er godt klar over, at det ikke dækker alt, siger Anne Frydendahl til sn.dk