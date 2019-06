Stram Kurs? leder Rasmus Paludan på Christiansborg på valgaftenen. Foto: Scanpix. Foto: Stephanie Phuong Lam/Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scan

Stram Kurs et stykke fra et kredsmandat

Sjælland - 06. juni 2019 kl. 16:37 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det lykkedes hverken partiet Stram Kurs eller Kristendemokraterne at kravle over spærregrænsen på to procent og opnå valg til Folketinget. Sent onsdag aften havde partileder Rasmus Paludan ellers udtrykt håb om, at partiet alligevel ville kunne komme ind via en smutvej, nemlig via et kredsmandat i Sjællands Storkreds, hvor Paludan selv er opstillet.

Men selv om Stram Kurs samlet set har fået 2,7 procent af stemmerne i Sjællands Storkreds og enkelte steder noget mere, mangler der ifølge valgekspert Rune Stubager, professor på Aarhus Universitet, flere tusinde stemmer for at partiet havde vundet et kredsmandat.

- Hvor mange stemmer et kredsmandat præcis kræver svinger lidt fra valg til valg. Det afhænger af, hvor mange, der har stemt, og hvordan de har stemt. Men umiddelbart ser det ud som om, at Stram Kurs og Rasmus Paludan kun har fået totredjedele af de stemmer, der skulle til for at opnå et kredsmandat, siger han.

De eksakte stemmetal fra Storkredsen mangler stadig. Men en simpel hovedregning fortæller, at Stram Kurs har fået lidt over 14.000 stemmer alt i alt. Ifølge Rune Stubager er der brug for op imod 20.000 stemmer for at et parti kan opnå et kredsmandat.

Den vurdering er Arne Jacobsen, tidligere redaktionschef og valgekspert hos Sjællandske Medier, enig i.

- Ved valget i 2015 krævede et kredsmandat i Sjællands Storkreds cirka 20.000 stemmer. Ifølge mine egne beregninger var den magiske grænse i 2015 20.575 stemmer. Så der har altså alligevel været et stykke vej, siger han.