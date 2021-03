De to ældste strålekanoner i Region Sjællands eneste stråleterapi for kræftpatienter blev taget i brug i 2007. Dengang viste fysiker Susan Biancardo, hvordan de grønne laserlinjer markerer, hvor der skal bestråles på kroppen. Foto: Hans Jørgen Johansen

Strålekanoner lever på lånt tid

Sjælland - 03. marts 2021 kl. 08:10 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Region Sjællands strålebehandling af kræftramte risikerer at gå i stå, advarer Kræftens Bekæmpelse. Ledende overlæge bekræfter, at to strålekanoner bør udskiftes nu.

Det er dyrt og absolut nødvendigt isenkram, der står i stråleterapien på Næstved Sygehus. Men selv om teknikerne holder de fem strålekanoner ved lige, er flere af dem ved at være udtjente.

Kræftens Bekæmpelse i Region Sjælland er bekymret for, om en eller flere af strålekanonerne kan holde helt op med at virke. Det kan gå ud over de mange kræftpatienter, som behandles med stråleterapi.

- To af strålekanonerne er fra 2007, en er fra 2011 og to er fra 2015, men European Society of Radiology anbefaler, at højst 10 procent af en maskinpark må være over 10 år gammelt, og når kræftbehandlingen først flytter til Sjællands Universitetshospital Køge i 2025, når supersygehuset er færdigt, i stedet for som oprindeligt planlagt i 2020. Vi anbefaler, at regionen undersøger, om maskinerne kan holde perioden ud, så forsyningssikkerheden kan opretholdes, siger Jørgen Nørgaard, der er formand for Kræftens Bekæmpelses regionsudvalg.

Ledende overlæge for onkologien på Sjællands Universitetshospital Mads Nordahl Svendsen har ansvaret for den onkologiske kræftbehandling i regionen. Han giver Kræftens Bekæmpelse ret.

- Det er rigtigt, at de to ældste strålekanoner bør udskiftes og meget gerne i år. De virker stadig, og vores teknikerne holder dem ved lige og udskifter løbende dele. Men vi risikerer, at de kan få for mange nedbrud, eller lige pludselig en dag ikke virke mere, siger Mads Nordahl Svendsen.

Han forklarer, at der også er en anden grund til, at det vil være godt, hvis politikerne er i stand til at finde de cirka 50 millioner kroner to nye strålekanoner vil koste.

- Hvis vi venter med at udskifte de to ældste strålekanoner til 2025, hvor der også bliver indkøbt tre nye strålekanoner, som opsættes i Køge, vil også betyde, at vi har for mange strålekanoner, som har samme alder. Det vil på længere sigt give udfordringer, når de bliver gamle. Det optimale er at have strålekanoner, som er indkøbt på forskellig tid. Det giver mere sikkerhed for stabilitet, og kræftpatienter, der kan få gavn af den allernyeste teknologi kan behandles i de nyeste strålekanoner, siger Mads Nordahl Svendsen.

Efter planen skal de to strålekanoner, der blev indkøbt i 2015, fungere i Næstved indtil 2030. Region Sjælland planlægger med at øge kapaciteten til syv til otte strålekanoner i alt.

Både Venstres Jacob Jensen og den socialdemokratiske formand for sygehusudvalget Annemarie Knigge er bekendt med, at stråleterapien har brug for økonomisk opmærksomhed.

- Vi har ikke haft det oppe i udvalget endnu, men kræftbehandlingen er også noget, vi i Socialdemokratiet vil prioritere i budgettet, og jeg tvivler på, at der er meget politisk uenighed om det, siger Annemarie Knigge.