Stort fald i fysisk udlån af bøger i Region Sjælland

21. juli 2021

Udlån af lyd- og e-bøger er på landsplan vokset 50 % fra 2019 til 2020. Samtidig er antallet af fysiske udlån i Region Sjælland faldet voldsomt i samme periode.

Nye tale fra Danmarks Statistik viser ikke overraskende, at der fra 2019 til 2020 har været en stor fremgang i udlån af lyd- og e-bøger. Faktisk er fremgangen på 50 % fra fem mio. digitale udlån i 2019 til 7,5 mio. digitale udlån i 2020.

Og der er ingen grund til at tro, at den udvikling ændrer sig.

- Det vil nok være knapt så voldsomt, men jeg forventer klart en stigning i de kommende år, uanset hvordan coronaepidemien udvikler sig, siger Michel Steen-Hansen, der er direktør i Danmarks Biblioteksforening og tilføjer, at bibliotekerne allerede for 10 år siden lavede en digital strategi, der gjorde, at man var klar til omstillingen i lånevaner, da coronaen ramte.

- Jeg forventer faktisk også en stigning i det fysiske udlån, for på trods af, der har været en tendens til, at det fysiske udlån er faldet, så oplever vi en øget lyst til at læse, som vi ser forstærket af coronakrisen.

- Det er nok gået op for rigtig mange, hvad litteraturen kan. At den kan røre os, føre os andre steder hen og give os et refleksivt rum i en hverdag, der går stærkere og stærkere, forklarer Michel Steen-Hansen.

Socialt samvær om bøger Danmarks Biblioteksforenings direktør understreger, at stigningen i digitale udlån absolut ikke overflødiggør de fysiske biblioteker på sigt. Her har man i årene forud for corona haft et ret konstants besøgstal og et stort antal arrangementer.

- Selvom der har været fald i det fysiske udlån, så vil folk opleve litteraturen sammen. Det er både mødet med forfatteren, men også læsekredse. Det er der en voldsom vækst i. Det er gået op for os som mennesker, at vi er sociale væsener og har brug for at gøre noget sammen. Vi har fået øje på det nu efter coronakrisen - biblioteket som det sidste ikke- kommercielle mødested, siger Michel Steen-Hansen.

Fald i regionens udlån I Region Sjælland er de fysiske udlån i samme periode faldet fra ca. 3,8 mio. udlån i 2019 til ca. 2,8 mio. udlån i 2020.

Den udvikling er der, ifølge Venstres fungerende politiske ordfører, Kim Valentin, god grund til at holde øje med.

Biblioteksloven er nemlig sådan indrettet, at jo højere andelen af digitale udlån er i forhold til fysiske udlån, jo dårligere økonomi får bibliotekerne.

Derfor ser Kim Valentin de nye tal som en oplagt mulighed for, at kulturministeren og kulturordførerne både får undersøgt, hvorvidt udviklingen er permanent eller blot coronarelateret, hvad effekten har været, får spurgt biblioteksbrugerne om deres vaner og får kigget biblioteksloven efter i sømmene.

Kulturministeren må i spil - Det er en ministeropgave. Det er desværre ikke en folketingsopgave. Men jeg vil gerne gøre det til en folketingsopgave. Så må jeg stille et beslutningsforslag, hvis ikke ministeren vil gøre noget ved det. I første omgang handler det om at få Joy Mogensen til at læse den her rapport. Tallene lyver ikke. Det er vigtigt, vi laver opstøttende politisk arbejde, fastslår Kim Valentin.

Han håber, at kulturministerens eventuelle bevågenhed i forhold til bibliotekerne kan lægge lidt pres på kommunerne, der, i hans øjne, har haft en tendens til at spare på bibliotekerne og nedlægge lokalafdelinger af bibliotekerne, når de sidste penge skal findes i det kommunale budget.

- Bibliotekerne er vores vigtigste kulturinstitutioner, og det er de mest besøgte kulturinstitutioner i landet. De kan så meget mere end en bog, der skal lånes. De giver fordybelse, lærer de unge værdien af at læse koncentreret og længe og ikke kun læse overskrifter på nettet. Der er mange ting på biblioteket, som griber ind i unge og børns liv, og vi må ikke tabe den generation på gulvet ved at minimere effekten af vores biblioteker som en budgetøvelse. De er en vigtig del af vores kultur i vores samfund, konkluderer Kim Valentin. Det har på grund af ferie ikke været muligt at få en kommentar fra kulturminister Joy Mogensen.