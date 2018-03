Storstrømsbro: Politikere vil have forklaring på forbindelser til korruptionsdømte

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) skal i nyt samråd, og bagmandspolitiet skal undersøge, hvor tæt to italienske forretningsmænd, der er dømt og anholdt for korruption, er på Storstrømsbroens danske firma. Det skriver Fagbladet 3F.

Bladet har netop offentliggjort, at de reelle ejere af det danske Storstrømsbro-firma, Storstroem Bridge Joint Venture I/S (SBJV), der er oprettet af de tre italienske selskaber Itinera, Condotte og Grandi Lavori Fincosit med det formål at opføre den nye Storstrømsbro, er to koner og en bror til de korruptionsramte italienere.

Vejdirektoratet vil nu undersøge, om Erhvervsstyrelsens oplysninger om det danske bro-firma er korrekte.

Ifølge Christian Lemvigh, der er pressetalsmand for byggekonsortiet, ejer de omtalte familier ejer 0,01- 0,03 pct. af det danske selskab, som skal bygge den nye Storstrømsbro. Derfor har familierne ingen indflydelse på det danske projekt.

Bagmandspolitiet bør kigge med

Ifølge Fagbladet 3F, mener SFs transportfører Karsten Hønge, at bagmandspolitiet bør gå ind i sagen for at klarlægge, hvilken indflydelse de omtalte familiemedlemmer har.

Han vil nu indkalde transportministeren til et hastemøde i forligskredsen bag Storstrømsbroen.

Også fra Andreas Steenberg fra De Radikale, Lennart Damsbo-Andersen fra Socialdemokratiet og Kristian Pihl Lorentzen fra Venstre vil have en forklaring på, hvad der foregår.

Da Vejdirektoratet skrev under på kontrakten med de italienske brobyggere, fik de indført en nødudgang i kontrakten i form af en såkaldt “self-cleaning-klausul,” som skulle hjælpe med at sikre, at firmaerne ikke var korrupte.

- Men på denne her måde forsøger firmaerne jo at snyde sig uden om klausulen. Der er jo ikke styr på det - heller ikke fra Vejdirektoratets side, siger Henning Hyllested fra Enhedslisten, der vil kalde ministeren i samråd.

Til gengæld er reaktionen en hel anden hos transportordføreren i Dansk Folkeparti, Kim Christiansen.

- Hvad fanden skal jeg gøre ved det? Stoppe hele projektet, fordi at nogle er i familie med hinanden? spørger Kim Christiansen, der bare vil have bygget broen.

Intet svar for ministeren

Fagbladet 3F har forsøgt at få transportminister Ole Birk Olesen (LA) i tale, men ministeriet oplyser i et mailsvar, at Ole Birk Olesen ikke har nogen kommentarer til den nyeste udvikling i sagen.