To af de tre selskaber i det vindende konsortium, nemlig Condotte og nu Grandi Lavori Finscosit, (GLF) er i så store økonomiske vanskeligheder, at deres ejerandel i konsortiet er blevet nedskrevet til 0,01 procent. Muligvis kan GLF komme tilbage i projektet. Illustration: Vejdirektoratet.

Storstrømsbro: Endnu en italiensk brobygger i økonomiske kvaler

Ifølge Itinera kan GLF ikke få lån til at stille de nødvendige garantier, som Vejdirektoratet og den danske stat har stillet. Itinera forventer dog, at GLF i løbet af maj måned igen kan få lån og vil kunne genetablere selskabets ejerandel på 20-25 procent i broprojektet.

- Men sagen viser bare, at det var meget klogt, at vi fik stillet de her krav op. Jeg ved, det lyder lidt barokt, men faktisk er storstrømsprojektet endt med at blive en model for andre byggeprojekter. Vi fået skruet en robust kontrakt sammen, hvor der er store krav til selskabernes økonomi, og at de overholder danske løn- og arbejdsforhold, siger han til aviserne.