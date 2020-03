Stormen Laura blæser ind mod Danmark

Stormen har fået navnet Laura, og den er på vej mod dele af den jyske vestkyst, kyster ud til Skagerrak, Kattegat og Bornholm.

Fra torsdag tiltager vinden til hård vind til hård kuling fra sydvest og vest med kraftige vindstød. Stedvis langs kysterne forventes storm i middelvind og vindstød af orkanstyrke.

Det er ved kyster med pålandsvind, at middelvinden bliver kraftigst og de varslede områder er valgt på dette grundlag.

Årsagen til blæsevejret er et lavtryk over den nordlige del af Nordsøen som hurtigt bevæger sig mod østnordøst over Skagerrak og videre til Sverige.