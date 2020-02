Storm rammer Sjælland

I første omgang ser det ud som om Storebælt både nord og syd for broforbindelsen til Fyn vil blive hårdest ramt. Allerede fra klokken 06 vil det blæse mere end 20 meter i sekundet.

Stormende kuling og storm. Det er vejrudsigten for tirsdag over Sjælland. Allerede fra morgenstunden vil vindstød med op til 24 meter i sekundet ramme hovedparten af de sjællandske kyststrækninger.

I løbet af dagen trapper vindstyrken op. Ved middagstid er vinden allerede rykket en kategori op. Omkring Storebæltsbroen og på en strækningen ned mod Vordingborg meldes der om storm - altså vindstød på 24-28 meter i sekundet, mens der fra den nordvestlige del af Sjælland i området fra Kalundborg over Holbæk og i et bælte ned over Sjælland til Roskilde og Køge vil være stormende kuling. Kun de nordsjællandske kyster forventes blæsevejret at holde sig hård kuling med vindstød op til 20 m/sek.

Vindstød Hård kuling: 18-20 m/s

Stormende kuling: 21-24 m/s

Storm: 24-28 m/s

Stærk storm 28-32 m/s

Orkan: >32 m/s Hård kuling: 18-20 m/sStormende kuling: 21-24 m/sStorm: 24-28 m/sStærk storm 28-32 m/sOrkan: >32 m/s

Ved 16-tiden er hele Sjælland så ramt af stormende kuling. I et mindre område i Storebælt mellem Korsør og Kalundborg lyder meldingen på storm - altså 24-28 meter i sekundet, og det samme er tilfældet med den sydøstligste del af Sjælland - Vordingborg, Møns og Stevns.

Det kan ikke udelukkes, at der dagen igennem vil kunne komme vindstød, som når helt op i nærheden at orkan, hvilket er betegnelsen, når vindstød når op på mindst 32 meter i sekundet.

Det er et nyt kraftigt lavtryk fra vest, som ruller ind over Danmark og forårsager endnu et kraftigt blæsevejr.

Sammen med de hårde vindstød følger en del regn.

Mens der ikke er meldinger om problemer med forhøjet vandstand i det sjællandske område, ser det straks værre ud i Vadehavet. Her regner man med at en forhøjet vandstand vil toppe omkring tre meter over daglig vande.