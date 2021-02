Mobile autoværn er et tiltag, som skal sikre hurtigere afvikling af kø ved uheld på broen. Grafik: Storebæltsforbindselsen

Storebæltsbroen lukkes kortvarigt

I den kommende weekend testes de sidste to mobile overledninger af i alt fire på Storebæltsbroen. Det vil medføre kortvarige lukninger af forbindelsen i nattetimerne.

Test af de nye mobile autoværn sker som et led i montering af værnene, som skal sikre hurtigere afvikling af kø ved uheld på broen. Fremover vil trafikken kunne ledes over i modsat vejbane på ca. 30 minutter og køre dobbeltrettet med nedsat hastighed, mens der ryddes op efter uheld.

Der er tale om kortvarige spærringer, som vil lukke for al trafik i to korte perioder på op til 20 minutter i hver retning og ske lokalt omkring selve arbejdsstedet på broen. Her vil hastigheden været nedsat.