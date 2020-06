Turen mellem Roskilde og København er Danmarks mest trafikerede togstrækning. Alligevel betaler togpendlerne på strækningen i visse tilfælde kun 8 procent af den reelle omkostning for rejsen. Foto: Steen Østbjerg.

Store tilskud til togbilletter: Se hvor meget du selv betaler for billetten

Sjælland - 09. juni 2020 kl. 19:36 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange togpendlere og rejsende vil formentlig nikke ja til, at det er dyrt at rejse med tog. Alene en tur fra Roskilde til København koster fra knap 40 til 50 kroner.

Men faktisk er den reelle omkostning for at rejse med tog langt højere. Det viser tal i ny rapport fra Transportministeriet: Serviceeftersyn af Jernbanen, som netop er offentliggjort. (Den fulde rapport kan findes her.)

I snit betaler de sjællandske togrejsende reelt 28 procent af den samlede omkostning, når de tager toget.

Heraf betaler pendlerne på Kystbanen og København-Ringsted og København-Slagelse mest ved at betale omkring en tredjedel. Omvendt forholder det sig for togstrækningen Roskilde-København, som er den mest benyttede strækning i Østdanmark. Her betaler de rejsende kun, hvad der svarer til 8 procent, af den reelle omkostning.

Så meget betaler pendlerne selv Passagerandelen af samfundets reelle omkostninger for de forskellige togstrækninger i Danmark. (Alle tal er fra 2017)

Regionaltog Østdanmark:

København-Kalundborg: 22 pct.

København-Holbæk: 29 pct.

København-Roskilde: 8 pct.

København-Ringsted/Slagelse: 33 pct.

København-Nykøbing F - Rødby Færge: 24 pct.

Roskilde-Køge-Næstved: 14 pct.

København-Helsingør: 35 pct.

I alt: 28 pct

S-tog: 57 pct.

København-Aarhus-Aalborg: 75 pct.

København-Esbjerg: 64 pct.



Kilde: Transportministeriet: Serviceeftersyn af Jernbanen. Roskilde-København dækker kun 2 procent Ifølge Transportministeriet og DSB skal prisen for at rejse mellem Roskilde og København dog tages med en skefuld salt.

Tallene dækker nemlig kun de tog, der udelukkende kører mellem Roskilde og København og stopper på alle stationer, eksempelvis Trekroner og Hedehusene undervejs.

- Så pendlere fra Roskilde, der tager toget der kommer fra Holbæk eller Aarhus til København, tæller ikke med i Roskilde-Københavns regnskab, men derimod i regnskaberne for Holbæk-København og Aarhus-København, hvor tilskuddet pr. pasager er lavere, siger Niels-Otto Fisker, Kommunikationschef i DSB.

Ifølge Niels-Otto Fisker er det på hverdage knap 2 procent af alle tog, der stopper i Roskilde og fortsætter til København, der tæller med i Roskilde-København regnskabet. I weekenderne er tallet 10 procent.

Minister: Bedring på vej Uanset hvad, så viser tallene fra Transportministeriet, at de togrejsende betaler størstedelen af billettens reelle pris, når de tager S-toget og rejser mellem København-Esbjerg, København-Aarhus/Aalborg, mens det forholder sig stik modsat for de regionale strækninger.

Tallene giver dog umiddelbart ikke anledning til at pille ved økonomien for togdriften- lyder det fra transportminister Benny Engelbrecht (S):



Ifølge transportminister Benny Engelbrecht (S) er de relativt store tilskud en konsekvens af, at jernbanen venter på at at blive moderniseret med bl.a. nye signaler og elektricitet. Når de er gennemført jernbanen blive billigere at drive og samtidig mere attraktivt for de rejsende. Foto: Allan Nørregaard.



- Jeg har ingen planer om, at tage penge fra jernbanedriften, fastslår han i et skriftligt svar.

Han påpeger, at det lige nu handler om at komme i mål med jernbanens mange projekter såsom elektrificering og et nyt signalprogram, så man på den lange bane får bragt omkostningerne ned:

- Når vi opnår mere effektiv togdrift, er jeg desuden overbevist om, at vi med fordel kan anvende de sparede midler til mere kollektiv trafik, så vi kan give borgerne en bedre betjening, skriver han endvidere.

V: Togbilletter dyre nok Samme holdning har Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen.

- Vores fokus i Venstre er at få driften til at fungere bedre på vores eksisterende jernbaner. Togdrift er dyrt i både anlæg og drift. Men det er ikke en løsning at hæve billetpriserne, for togbilletterne er dyre nok i forvejen, siger han.

V-transportordføreren forventer, at togene på sigt vil få en bedre økonomi:

- Når de store projekter er overstået, så vil driften både blive bedre og billigere, og dermed mere attraktiv for pendlerne. Jo flere, der tager toget, jo bedre bliver økonomien alt andet lige, siger Kristian Pihl Lorentzen.