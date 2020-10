Som det fremgår af kortet, så er der store forskelle i, hvor demensvenlige de forskellige områder opfattes. Grafik Joe Kniesek.

Send til din ven. X Artiklen: Store byer er mest demensfjenske Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Store byer er mest demensfjenske

Sjælland - 10. oktober 2020 kl. 12:17 Af Søren Arildsen Kontakt redaktionen

Det er rigtig skidt at have demens og bo i en stor by. Det viser den undersøgelse Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark netop har offentliggjort.

Læs også: To millioner har demens inde på livet

På en skala for 0-10 over, hvor 0 er »slet ikke demensvenligt« og 10 er »meget demensvenligt« skraber København/Frederiksberg absolut bunden med en vurdering, som lander på 4,4 mod landsgennemsnittets 5,4.

Det står ikke meget bedre til i Odense, som ifølge undersøgelsen har en demensvenlighed, som lander på 4,7.

Også på store dele af Sjælland er det så som så med demensvenligheden. I Region Sjælland er den nordlige del med kommuner som Greve, Holbæk, Kalunborg, Køge, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Solrød og Sorø med 5,5 placeret over landsgennemsnittet, men i den sydlige del af Region Sjælland med kommunerne Faxe, Næstved, Slagelse, Stevns, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kan der kun opnås 5,1 på demens-tilfredsheds-skalaen.

Meget bedre ser det ikke ud i Nordsjælland. Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner kan kun fremvise 5,2 på tilfredshedsskalaen.

Endelig lander de københavnske omegnskommuner Albertslund, Ballerup, Bornholm, Brøndby, Dragør, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk på 5,3.

Hvorfor de store forskelle? Men hvorfor er der så store forskelle på, hvor demensvenligt de forskellige områder opfattes? Det har vi spurgt Lone Harlev om. Hun er sekretariatsleder i Folkebevægelsen for et Demensvenlig Danmark.

- Det er svært at sige noget generelt. Flere faktorer spiller ind. Men en del af forklaringen på de store forskelle er blandt andet i hvor høj grad den enkelte kommune prioriterer indsats på demensområdet og hjælp til demente.

Samtidig er der i nogle områder foreninger, som er meget aktive med en demensindsats - f.eks. idrætsorganisationen DGI - som gør en stor indsats. Men DGI er ikke lige meget til stede alle steder i Danmark, siger Lone Harlev.

- Vi kan også se, at det kan være lettere for en person med demens at bo i en mindre by eller lokalområde, hvor det er lettere at være kendt og føle sig hjemme.

Endelig har det også en betydning for demensvenligheden, at der i større byer bor mange på et mindre område, understreger Lone Harlev.

Kilde: Bedre hjælp til mennesker med demens i det offentlige rum. Rapport udarbejdet af Folkebevægelsen for et Demensvenlig Danmark.

relaterede artikler

Demente bliver fanget i eget hjem 10. oktober 2020 kl. 12:17