Stor mangel på lastbilchauffører: Uddannelsessted lover jobgaranti

Masser af lastbiler står med motoren slukket, fordi der ikke er nok chauffører til at køre dem. Sådan er virkeligheden for rigtig mange vognmænd, der ikke kan få kvalificeret arbejdskraft til at køre de mange tons gods ud på vejene. Det skriver DR P4 Sjælland.

Ifølge Peter Laursen, koncerndirektør for uddannelsesinstitutionen Dekra, viser tal fra 3F og Dansk Industri, at branchen lige nu mangler omkring 2.500 chauffører:

- Problemet er derfor rigtig stort, siger han.

Dekra, der uddanner omkring halvdelen af alle landets nye chauffører, garanterer derfor nu deres elever et job, hvis de bare tager det store kørekort.

- Det gør vi, fordi vi som uddannelsesinstitution gerne vil tage et ansvar. Vi hjælper ganske enkelt de ledige borgere, der tager det store kørekort, med at finde et job bagefter. Vi har nemlig en masse kontakter i branchen, som gør jobsøgningen langt nemmere for eleverne, siger Peter Laursen til DR P4 Sjælland.

Hos 3F Transport, der er fagforening for mange af landets chauffører, synes næstformand Flemming Overgaard, at jobgarantien er et godt tilbud. Det må bare ikke blive en kørekort-fabrik, mener han.

- Det er et specialiseret fag at arbejde inden for. Og hvis man kommer ud med et stort kørekort uden at have beskæftiget sig med branchen før, så tror jeg, det er en meget begrænset del af branchen, der kan benytte sig af det, siger Flemming Overgaard.

En af de ledige, der er gået i gang med uddannelsen som lastbilchauffør, er 29-årige Thor Sundbeck. Og han ville ikke være startet hos Dekra i Næstved, hvis han ikke var garanteret et job bagefter.

- I og med at der fra Dekras side blev stillet den garanti, så havde jeg en fornemmelse af, at det var nemmere at overtale kommunen. Med garantien kunne jeg jo sige til kommunen, at hvis de betalte kørekortet, så kunne jeg til gengæld komme i arbejde, siger Thor Sundbeck til DR P4 Sjælland.

Når han er færdig på skolebænken til april, så kan han kalde sig indehaver af et stort kørekort, et hængerkort og et farligt gods-bevis. Og så er han helt sikker på, at der nok skal være et job til ham.

- Jeg har ikke gjort mig de store overvejelser om drømmejobbet. Lige nu er drømmen bare at komme ud og sidde bag rattet i det her monster, siger Thor Sundbeck.

Ud af de 180 kursister, der sidste år blev uddannet på Sjælland, har alle fået job.