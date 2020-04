Erhvervshus Sjælland med direktør Mads Váczy Kragh i spidsen skal stå i spidsen for en erhvervsfremme indsats, der skal hjælpe 600 mindre danske virksomheder til bedre indtjening og sund økonomi. Foto: Jens Wollesen. Foto: Jens Wollesen

Stor indsats for mindre virksomheder udrulles af Erhvervshus Sjælland

Sjælland - 22. april 2020

600 virksomheder får adgang til skræddersyet og individuel rådgivning om blandt andet omstrukturering og krisehåndtering, som kan hjælpe med at imødegå udfordringer under og efter Corona-pandemien.

Indsatsen skal hjælpe virksomhederne med at komme godt igennem Corona-krisen. Samtidig skal den klæde små og mellemstore virksomheder på til tiden, hvor samfundet genåbner, og der igen skal findes overskud og luft til at arbejde med udvikling og vækst.

Som lokal indgang og knudepunkt for virksomhederne spiller de tværkommunale erhvervshuse en nøglerolle for virksomhederne netop nu - ikke mindst ved at bygge bro til rådgivning fra private rådgivere med erfaring og særlig indsigt i mindre virksomheders behov, udfordringer og potentialer.

Med lanceringen af projektet »SMV:Professionalisering«, der er støttet med 75 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får 600 danske virksomheder nu lettere adgang til skræddersyet og individuel rådgivning.

Indsatsen koordineres af Erhvervshus Sjælland, som ruller hjælpen ud i et landsdækkende partnerskab med de øvrige erhvervshuse og deres lokale filialer, SMVdanmark og CBS (Copenhagen Business School).

- Vi er klar med en massiv indsats for virksomhederne i den kommende tid. Vores mål er at hjælpe så mange virksomheder som muligt med at sikre udviklingen på baggrund af Corona-krisen, siger Mads Vàczy Kragh, direktør i Erhvervshus Sjælland.

En presset hverdag Kerneaktiviteten i projektet er, at virksomhederne i tæt dialog med erhvervshusene får adgang til og støtte til anvendelse af private rådgivere. Rådgivningen kan omfatte omstrukturering, ledelsens evne til krisehåndtering, opstart af ejer- og generationsskifte, dannelsen af advisory boards og bestyrelser m.m. Det er udviklingsopgaver, som ofte er svære at finde tid til i virksomhedernes pressede hverdag, hvor driften fylder meget, og Corona-krisen har gjort det endnu vanskeligere for mange virksomheder.

- Målet for »SMV:Professionalisering« er dels at hjælpe virksomheder, som her og nu er nødlidende og dels at forberede og styrke virksomhederne til perioden efter Corona-krisen, siger Dorte Zacho Martinsen, direktør i BM Silo ApS og medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og tilføjer:

- Når vi kommer på den anden side af Corona-krisen, er det vigtigt, at så mange små og mellemstore virksomheder som muligt kommer videre med blandt andet omstrukturering, generationsskifter og opkvalificering. I projekt »SMV:Professionalisering« får virksomhederne mulighed for konkret rådgivning, så de klædes bedre på til at klare sig gennem den vanskelige tid, de står i netop nu og til tiden efter Corona.