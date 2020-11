Kalundborg Symbiose får del i pengene fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Symbiosen er et partnerskab, hvor man udveksler blandt andet overskydende energi. Foto: Per Christensen Foto: Per Buugaard Christensen

Stor bevilling til grønt projekt på Sjælland

Sjælland - 11. november 2020 kl. 05:02 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen

Grøn omstilling og cirkulær økonomi er i stigende grad et vigtigt forretningsområde for virksomhederne og omdrejningspunkt i regeringens klimapartnerskaber. Derfor giver Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu 45 millioner kroner til fem projekter, der skal hjælpe virksomheder over hele landet med at skabe nye, grønne løsninger og forretningsmuligheder.

Region Sjælland får omkring 11,7 millioner kroner til projektet »Gennemgribende grønne forandringer på Sjælland og øerne«, hvor pengene skal bruges til at bygge videre på regionens i forvejen stærke værdikæder og industrielle symbioser inden for genanvendelse. Det omfatter blandt andre Symbioseeksperterne i Kalundborg, Næstveds grønne byprojekt Ressource City og DTU.

Projekterne er i tråd med anbefalingerne fra regeringens klimapartnerskaber om at udvikle stærke værdikæder, netværk og industrielle symbioser, der kan reducere virksomhedernes CO2-belastning.

- Mange virksomheder arbejder allerede med grøn omstilling og cirkulær økonomi og bidrager dermed til at nå regeringens 2030-klimamål. Men vi skal have endnu flere virksomheder med på den grønne bølge. For cirkulær økonomi og grøn omstilling bliver helt centrale konkurrenceparametre for dansk erhvervsliv fremadrettet. Med støtten til de fem nye indsatser håber bestyrelsen at hjælpe med at udfolde endnu flere lokale, grønne potentialer til gavn for både virksomhederne og klimaet, siger Jakob Riis, formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Nye værdikæder i genanvendelsesbranchen står centralt i projektet »Gennemgribende grønne forandringer på Sjælland og øerne«. Erhvervshus Sjælland står i spidsen for et stærkt partnerskab med ekspertise og erfaring inden for genanvendelse og industrielle symbioser. Målet er at give små og mellemstore virksomheder, der allerede har udviklet grønne løsninger, mulighed for at udvikle sig yderligere.

Projektet henvender sig til SMV'er i Region Sjælland, som har udviklet stærke grønne løsninger på nogle af samfundets udfordringer i forhold til manglende ressourcegenanvendelse og miljøbelastning, men som har behov for en styrkelse af deres grønne løsning, produkt eller forretningsmodel.

Kalundborg Symbiose er et partnerskab mellem 11 offentlige og private virksomheder i Kalundborg. Sammen har partnerne siden 1972 udviklet verdens første industrisymbiose med en cirkulær tilgang til produktion. Hovedprincippet er, at en reststrøm i en virksomhed bliver til en ressource i en anden, til gavn både for miljøet og økonomien.

Ressource City I Næstved er et grønt udviklingsprojekt med fokus på at skabe samarbejder mellem virksomheder, der arbejder med cirkulær økonomi. Gennem samarbejderne hjælper Ressource City med at udvide virksomhedernes innovationskraft og miljøvenlige profil mod en stærk cirkulær økonomi.sj@sn.dk