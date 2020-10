Billedet her stammer fra Københavns Hovedbanegård tidligere på ugen, hvor stort set alle bruger engangsmundbind. Men stadig flere vælger at bruge stofmundbind. Foto: Thomas Olsen. Foto: Thomas Olsen

Stof- eller engangsmundbind? Læs her om anbefalinger og stor test

Sjælland - 28. oktober 2020 kl. 20:37 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Skal man købe engangsmundbind, der skal skiftes og smides ud hver eneste gang, man har brugt det? Eller kan man nøjes med et mundbind af stof?

Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger er et »godt stofmundbind bedre end intet mundbind«. Også selv om stofmundbind ikke helt giver samme sikkerhed som de medicinske CE-mærkede engangsmundbind.

Personer, der er smittet med corona eller tilhører gruppen af sårbare, der risikerer et alvorligt sygdomsforløb, hvis de får Covid-19, bør af forsigtighedsprincip bruge engangsmundbind, fastslår sundhedsstyrelsen.

Ens engangsmundbind Generelt er der ifølge Sundhedsstyrelsen ikke den store forskel på, om man bruger et standard type I engangsmundbind eller de lidt bedre type II eller IIR engangsmundbind. Bare man husker kun at bruge det en gang, smider det ud bagefter brug og derpå vasker eller afspritter hænder.

For borgere med vejrtrækningsproblemer eller som har brug for, at andre kan se deres ansigt, kan visirer være et godt alternativ.

Visirer har også den fordel, at det kan bruges i mange timer uden man behøver tage det af, så længe man husker at rense visiret efter brug og derpå afspritter eller vasker hænder, skriver sundhedsstyrelsen i sin rapport.

Bedst i test En ting er dog, hvad der rent sundhedsfagligt er det bedste mundbind. Men er de også til at holde ud at have på?

Her kan Forbrugerrådet Tænk måske hjælpe på vej i mundbind-junglen.

Tænk har testet 13 forskellige mundbind, heraf 3 engangsmundbind og 10 stofmundbind.

Testen tager blandt andet højde for sundhedsmyndighedernes anbefalinger om, at stofmundbind skal filtrere 70 procent af virus-partiklerne fra, ligesom man kigger på, hvor godt, brugeren trækker vejret gennem selve masken. Også stofmundbindenes evne efter vask er testet.

I testen scorer de tre typer af engangsmundbind af Type I, II og IIR højest og næsten lige højt.

Den høje score opnår de først og fremmest, fordi de er bedst til at filtrere partiklerne fra. Men brugerne i testen oplever også, at de trækker vejret ok gennem masken, ligesom maskernes pasform sikrer dem en god vurdering.

Stofmundbindene scorer generelt lidt lavere i Forbrugerrådets test.

Men to modeller fra tøjfirmaet Chantelle af mærket »Face Mask Soft« og en model fra tøjfirmaet Wolford af mærket »Classic Care Mask« får en så god score, at de prædikatet »god« i testen« og får Tænks anbefaling med på vejen. De tre mundbind ligger i øvrigt i prislejet 36 kroner til 160 kroner.

Seks andre stofmundbind får en middel score, mens et enkelt klarer sig under middel.

Hele testen er gratis tilgængelig på Tænks hjemmeside. Her kan du også finde Tænks gode råd, når man skal ud og købe stofmundbind.