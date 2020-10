SF??s gruppeordfører Jacob Mark mener, at Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe Jørgensen i yderste konsekvens må genoverveje placeringen af de 14 erhvervsklynger, hvor ikke en enete er havnet i Region Sjælland. Foto: Thomas Olsen.

Støttepartier raser: Vil tage erhvervsklynge-fordeling op med minister

Sjælland - 03. oktober 2020

Det kan ikke være rigtigt, at Region Sjælland er den eneste region i Danmark, der ikke får en erhvervsklynge.

Sådan lyder det fra regeringens støtteparti SF, der vil have uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) til at genoverveje placeringen af 14 nye videns- og erhvervs-klynger, der blev offentliggjort fredag.

- Sjælland har den dårligste uddannelsesdækning i landet, og det har vi brug for at rette op på for at gøre området attraktivt for både tilflyttere og for at forhindre, at de unge flytter. Hvis virksomhederne skal få øjnene op for de muligheder, der ligger her, så har vi brug for, at der kommer innovationsmiljøer i området, siger SF's gruppeformand Jacob Mark.

Han påpeger, at Region Sjælland er den region i landet, som har den største andel af bygge- og anlægsvirksomheder blandt sine erhvervsvirksomheder. Og samtidig er byggeriet en »afgørende del af løsningen på klimakrisen«.

- Derfor er der netop på Sjælland mulighed for at skabe det samarbejde mellem forskere og virksomheder om innovative grønne løsninger, som er meningen med klyngerne. Så jeg forstår simpelthen ikke, at Sjælland bliver helt forbigået, siger Jacob Mark, der vil tage sagen op med ministeren.

De Radikales kommunalordfører Kathrine Olldag, der også er medlem af skatteudvalget, er heller ikke imponeret.

Hun mener, at placeringen af klyngerne er en konsekvens af, at Sjælland mangler et stærkt samarbejde mellem universiteter, forskere og erhvervsliv. I modsætning til de øvrige regioner:

- Erhvervsfremmemidler bliver kun sendt derhen, hvor der i forvejen er et stærkt samarbejde. Og det er jo et kæmpe paradoks, for Region Sjælland er Danmarks mest udfordrede region på det her område. Det er forstemmende, at den ikke kan mønstre en klynge.

Hun mener ikke, det vil være seriøst at genoverveje placeringen af de 14 klynger, for der findes pt. ingen opsætning i Region Sjælland, der kan bære en klynge:

- Men vi bliver nødt til at bede om en udviklingsplan for Region Sjælland. Vi skal have svar på, hvad der så skal ske, siger hun.