Støtte til sjællandsk turismeudvikling

De seks udvalgte steder

Sydfalster:

Guldborgsund Kommune ønsker blandt andet at bygge videre på Marielysts positive udvikling og styrke koblingen til Gedser, så turisterne får en stærkere oplevelse af Sydfalster som sammenhængende destination, og så naturoplevelserne og nærheden til vandet bliver sat tydeligere i spil.



Det nordøstlige Odsherred:

Odsherred Kommune har mange sommer- og feriehuse, men kommunen vil gerne udvide oplevelsesmulighederne ved at udvikle Nykøbing Sjælland som turisme- og kulturby. Samtidig vil man styrke forbindelserne omkring Sommerland Sjælland som aktivitetsområde og udvikle nye overnatningstilbud.



Lollands sydkyst:

Femernforbindelsen kommer til at ændre den lollandske sydkyst markant, og der er potentiale for nye rekreative muligheder i forlængelse af de mange forandringer. Lolland Kommune vil blandt andet udvikle en vision for det nye vestlige forland ud for Rødbyhavn og styrke forbindelserne længere ud i den sydlollandske geografi.



Hundested:

Der skal sættes gang i udviklingen af den nordsjællandske havne- og stationsby Hundested, som af mange kendes for færgeforbindelsen til Rørvig. Her ønsker Halsnæs Kommune at binde by og havn bedre sammen, skabe flere overnatnings- og oplevelsesmuligheder og bedre trafikale forhold for både borgere og besøgende.



Møn:

Der er stor koncentration af turister på Østmøn, hvilket udfordrer øens infrastruktur, og planen i Vordingborg kommune vil derfor blandt andet rumme en større trafikal undersøgelse, så man kan lette adgangen til andre steder på Møn med besøgspotentiale f.eks. på det vestlige Møn – og samtidig tilskynde besøgende til at anvende andre og mere bæredygtige transportformer og ruter.



Fra Karrebæksminde til Faxe Ladeplads:

Holmegård Værk, BonBon-Land, Næstved Middelalderby, Camp Adventure/Skovtårnet og Faxe Kalkbrud er alle velbesøgte. Mange gæster er dagsturister, men der potentiale for længere smutture. Her er tale om et tværkommunalt projekt, hvor Næstved Kommune og Faxe Kommune blandt andet har fokus på at forbinde to kyster og de mellemliggende attraktioner i et stiforløb. Derudover vil kommunerne definere nogle nedslagspunkter i geografien, som planen særligt skal fokusere på.