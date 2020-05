Regeringens støttepartier vil give landets kommuner lov til at sige nej til landmand, der ønsker at udvide deres svine- eller kvæg-bedrifter. Men det risikerer at skabe en skævvridning fra kommune til kommune, hvordan landmændene behandles, mener landbruget. Foto: Thomas Olsen.

Send til din ven. X Artiklen: Større svinefarme: Landmænd frygter at blive trynet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Større svinefarme: Landmænd frygter at blive trynet

Sjælland - 12. maj 2020 kl. 16:51 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det må ikke blive gårdens postnummer, der afgør, om en landmand kan udvide sin svinebedrift eller ej.

Sådan lyder det fra Povl Fritzner, landmand og formand for interesseorganisationen Østlige Øers Landboforeninger, om Enhedslistens forslag om at give kommuner lov til at afvise landmænds ansøgninger om at udvide husdyrbrug som svine- eller kvægbedrifter. Blandt andet af hensyn til eventuelle lugtgener for naboer, natur og miljø. Forslaget blev omtalt i avisen i går og har opbaknining fra De Radikale, SF og Alternativet.

- Der er nødt til at være nogle ens præmisser for at drive landbrug, uanset hvor man bor i landet. Derfor er man nødt til at koordinere og styre det her inde fra Folketinget. Hvis hver enkelt kommune skal sidde og vurdere landmændenes ansøgninger, så risikerer vi en skævvridning fra kommune til kommune, siger Povl Fritzner.

Frem til 2017 havde kommunerne faktisk mulighed for at afvise ansøgninger om udvidelser af husdyrbrug. Men det blev der lavet om på med blå bloks landbrugspakke.

Holbæk og tre andre kommuner har siden klaget over, at man ikke længere kan få lov til at tage lokale hensyn, når landmænd ønsker at udvide.

- Men tidligere var det sådan, at man i nogle kommuner var meget positive, mens man i andre kommuner var meget restriktive. Usikkerheden, men også ventetiden betød, at nogle landmænd fik problemer med at låne penge, fordi de ikke vidste om deres projekt var købt eller solgt. Så det er godt, at det er lavet om, siger Povl Fritzner.

Samme argument har S-regeringen og de borgerlige partier brugt til at afvise forslaget fra Enhedslisten og regeringens øvrige støttepartier.

Miljøminister Lea Wermelin (S) har dog åbnet op for, at hun vil se på reglerne om husdyrbrug, hvis en igangværende kortlægning viser, at der skulle være sundhedsrisici forbundet ved at være nabo til store husdyrbrug.

Ifølge ministeren ventes undersøgelsen, der kigger på internationale videnskabelige undersøgelser på området, at være færdig efter sommerferien.