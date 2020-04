Effekten af støjdæmpende asfalt er lavere, end hidtil antaget, skriver Ingeniøren. Det kan betyde, at stjøplagede naboer til for eksempel Køge Bugt-motorvejen kan se frem til større erstatninger. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Støjdæmpende asfalt larmer for meget - Naboer kan få sager genoptaget

Sjælland - 15. april 2020 kl. 10:00 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En gruppe af støjplagede naboer langs Køge Bugt-motorvejen, Dronning Marys Bro og på et stykke af Holbækmotorvejen kan muligvis se frem til større erstatninger eller tilskud til støjisolering.

Det har nemlig vist sig, at effekten af en særlig støjdæmpende asfaltlag, der i de seneste år er blevet udlagt på over 500 kilometer statsvej, ikke virker nær så godt, som forventet. Det skriver Ingeniøren.

Det særligt støjdæmpende slidlag skulle sænke trafikstøjen med cirka tre decibel (dB) i forhold til almindelige asfaltlag. Ifølge fagbladet svarer det til en halvering af lydenergien. Men i et nyt notat til Folketingets transportudvalg skriver Vejdirektoratet, at det støjdæmpende asfalts reelle effekt snarere er 1,3 dB over asfaltens levetid på 12 år.

foreløbig 48 jyske sager Det betyder ifølge notatet, at Vejdirektoratet efter opfordring fra Ekspropriationskommissionen har kigget på 48 ekspropriationssager langs Silkeborgmotorvejen, for at se, om de berørte naboer skal have større erstatning eller forøget tilskud til støjisolering. Sagerne ventes gennemgået i maj måned.

»Efterfølgende kan resultaterne af analysen og de deraf følgende konsekvenser tages op på andre strækninger, hvor der har været anvendt SRS. Det kan f.eks. være i forbindelse med udvidelsesprojekterne ved Vejle og Køge Bugt«, skriver Vejdirektoratet i notatet, som kan findes her.

Vejdirektoratet fastslår dog samtidig, at man generelt ikke forventer, at de ændrede beregninger får betydning for ret mange sager.

Påvirker kompensation for Kronprinsesse Marys Bro og Regstrup De nye beregninger får dog ikke kun betydning for gamle sager, der allerede er afgjort. De nye beregninger kan også få betydning for igangværende ekspropriationssager for støjplagede naboer ved nye projekter, skriver Vejdirektoratet:

»Ekspropriationssagerne for projekterne Kronprinsesse Marys Bro og Syd om Regstrup (på Holbækmotorvejen, red.) er ikke er behandlet endnu, og derfor anvendes de nye korrektionsfaktorer for disse projekter«, skriver vejmyndigheden i notatet.