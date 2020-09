Se billedserie Inger Støjberg (V) og Martin Henriksen (DF) kender hinanden godt både politisk og personligt fra de mange år i Folketinget. Foto: Jens Wollesen. Foto: Jens Wollesen

Støjberg fortryder intet om »barnebrude«

Sjælland - 15. september 2020 kl. 18:30 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Inger Støjberg (V) fortryder på ingen måde, at 32 asylansøger-par blev adskilt, fordi den ene var mindreårig, og Martin Henriksen (DF) forventer, at DF og V finder fælles borgerligt fodslag især i udlændingepolitikken.

Henriksen, der kæmper for at genvinde sin plads i Folketinget med nyt udgangspunkt fra Sjællands Storkreds, og Venstres næstformand Støjberg havde mandag sat hinanden stævne på Hårlev Kro.

De to er tydeligvis i samklang både politisk og personligt fra de mange år i Folketinget og de lange forhandlingstimer om stramninger på udlændingeområdet, da hun var udlændinge- og integrationsminister og han udlændingeordfører.

- Martin, ved jeg altid, hvor jeg har; lige lidt til højre for mig, lød det fra Inger Støjberg.

Og politikerne på den lille scene i Elverhøjsalen på Hårlev Kro kunne se ud over en sal, der var fyldt af venner - fortrinsvist lokale medlemmer af de to partier.

En af tilhørerne lagde ud med et tilbud til Inger Støjberg: - Vi kan godt lide dig. Jeg betaler dit kontingent, hvis du melder dig ind i Dansk Folkeparti.

Der var omkring 60 tilhørere - størsteparten lokale medlemmer af Venstre og Dansk Folkeparti. Foto: Jens Wollesen

Så langt vil Venstres stemmesluger - med 28.420 personlige stemmer kun overgået af Pernille Skipper, Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen - dog ikke gå.

Martin Henriksen er opstillet i Sjællands Storkreds i Stevns-Faxekredsen og i Slagelsekredsen. Foto: Jens Wollesen

Hårdt mod hårdt Men det er ret svært at kile en uenig stribe ind mellem de to, når det gælder udlændingepolitikken eller for den sags skyld Rasmus Paludans grundlovssikrede ret til at ytre sig

- Det er ikke ham, der sætter brand i Nørrebro. Men han burde nok have stoppet der. Jeg tror desværre, hans facon skubber folk langt væk, måske helt over til De Radikale, lød det fra Martin Henriksen.

Ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet er der pr. 1. juli 2020 i alt 806.607 indvandrere og efterkommere i Danmark. Det svarer til 13,8 procent af den samlede befolkning. 518.658 personer har oprindelse i ikke-vestlige lande.

Det skal ikke blive mange flere, hvis det står til Dansk Folkeparti,

- Vi skal have kigget på den udvikling, det er heftige tal, siger Martin Henriksen, som også forventer, at et blåt værdifællesskab kan samle sig om fædrelandets behov for strammere retspolitik, skattepolitik og familiepolitik.

- Vi skal sætte hårdt mod hårdt og gøre op med klanstrukturerne og parallelsamfundene i ghettoerne. Det var en af grundene til, at vi halverede ydelserne. Det skal kunne betale sig at arbejde, sagde Inger Støjberg, der også fremhævede, at nyankomne skal gøres klart, at Danmark er et land med demokrati, ytringsfrihed og ligestilling mellem kønnene.

Står fast Klapsalverne bølgede op mod scenen, da Inger Støjberg udtalte sig om den verserende Instrukskommission. For hun fortryder intet. Selv om Folketingets Ombudsmand har afgjort, at instruksen om at adskille alle asylpar, hvor den ene var mindreårig, ikke var i overenstemmelse med udlændingeloven, fordi sagerne ikke blev individuelt behandlet.

Instrukskommissionen Instrukskommissionen undersøger, om dav. udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg vidste, det var en ulovlig instruks, da hun i 2016 gav asylcentrene besked på at skille mindreårige asylansøgere fra deres ældre ægtefæller.

I 2017 fandt Folketingets Ombudsmand instruksen ulovlig, fordi der ikke var truffet en individuel afgørelse, inden parrene blev tvunget fra hinanden.

I alt 34 par er omfattet: Seks 15-årige gift med mænd på 17, 20, 25, 26 og 27 år, ti 16-årige gift med mænd på 17, 20, 21, 24, 26, 28 og 32 år, seksten 17-årige gift med mænd på 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29 og 30 år.

To par, hvor pigen var 14 år, var allerede adskilt - efter den hidtidige praksis. Her var mændene 24 og 28 år. - Det kan godt være, at hun var 17 år, da hun kom til Danmark. Men der er ingen, der skal bilde mig ind, at en 12-årig vælger at blive gravid med en, der på daværende tidspunkt var 23 år. Barnebrudssagen er en tung omgang at komme igennem. Men når jeg tænker over det, om jeg helst ville have vendt det blinde øje til velvidende, at der var barnebrude i danske asylcentre, så er jeg ikke i tvivl. Jeg ville have svært ved at leve med ikke at have grebet ind.

- Jeg ville have svært ved at leve med ikke at have grebet ind, siger Inger Støjberg om den verserende Instrukskommission, som kan ende med, at Folketingets sætter hende for en Rigsretssag. Foto: Jens Wollesen

En ømtålelig sag Aftenens eneste rigtig bid kom fra en kvinde, der ville vide, hvor Inger Støjberg står i spørgsmålet om omskæring af drenge. For modsat Dansk Folkeparti har Venstre meldt ud, at de i lighed med statsministeren - af hensyn til det jødiske mindretals traditioner - ikke går ind for at sætte aldersgrænsen for omskæring til 18 år.

- Jeg bryder mig ikke om omskæring. Men jeg er enig i, at vi skal passe på også af storpolitiske hensyn. Men jødedommen omskærer inden barnet er otte dage, og der er indgrebet mindre farligt ifølge sagkundskaben. Men jeg har det svært med, at man skærer uden grund i friske og raske børn, sagde Inger Støjberg.

Erkendelser Både Venstre og Dansk Folkeparti har historisk dårlige meningsmålinger for øjeblikket. Inger Støjberg fremhæver, at partiet helst ikke skal bruge lige så lang til på at ømme sig over at have mistet statsministerposten, som det har været tilfældet for Konservative og Socialdemokratiet.

Martin Henriksen erkender, at det var en fejl ikke at gå med i regeringen efter folketingsvalget i 2015:

- Set i bagklogskabens klare lys. Men samarbejdet var bedre i Anders Fogh-tiden. Han var en leder, der satte en klar dagsorden og koordinerede med DF, så der var nogle ting, vi kunne markedsføre os på. Med Løkke var der ingen klar arbejdsfordeling, sagde Martin Henriksen, der heller ikke lægger skjul på, at Nye Borgerlige har skabt en udfordring for Dansk Folkeparti.