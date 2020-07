Stine Poulsen på knap 20 år glæder sig til at komme i gang med at læse til markedsføringsøkonom. Privatfoto.

Stine faldt for fleksibiliteten

Hun var egentlig i fuld gang med at holde sabbatår efter at have færdiggjort HHX - handelsgymnasiet - sidste år. Men nu er Stine Poulsen klar til at komme videre.

- Det er egentlig lidt spontant, men jeg var solgt, da jeg så, hvordan uddannelsen til markedsføringsøkonom er opbygget. Det tiltaler mig, at man er klar til at komme ud på arbejdsmarkedet med en erhvervsakademiuddannelse efter to år, men at man også kan læse videre i halvandet år, så man får en professionsbachelor, fortæller 19-årige Stine Poulsen fra Hvalsø, som bruger sabbatåret på at arbejde i Føtex: