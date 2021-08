Stiger truslen for terror flygtninge og mere narko i Danmark med Taliban? Læs eksperter svar

Afghanere i tusindvis er taget til grænsen mellem Iran og Afghanistan i et forsøg på at komme væk fra Taliban, der har taget magten i deres hjemland. Her bliver de mange flygtninge mødt af hjælpeorganisationen Iransk Røde Halvmåne og iranske soldater. Foto: Mohammad Javadzadeh/Ritzau Scanpix Foto: Ane Nordentoft/Mohammad Javadzadeh/Ritzau Scanp

Sjælland - 21. august 2021 kl. 06:31 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Det kaotiske og pinlige exit fra Afghanistan efter 20 års indsats, frygt for især piger og kvinders fremtid og en nærmest desperat evakuering af danskere og dansk-ansatte afghanere fra Kabuls Lufthavn har i sagens natur fyldt meget i offentligheden, siden Taliban indtog Afghanistans hovedstad for en lille uge siden.

Magtovertagelsen rejser dog også en række nye spørgsmål om, hvad Talibans tilbagevenden til magten vil få af betydning for os herhjemme i Danmark.

Vil terrorbevægelser som Al-Qaeda igen få et fristed i Afghanistan og kunne true København og andre storbyer i Europa og USA igen?

Vil vi opleve strømme af flygtninge som dem, vi oplevede i 2015, da grupper af syriske flygtninge indtog de danske motorveje?

Og hvad med produktionen af opium, som har finansieret Talibans oprørskamp - inden den er endt på gaden eller i nattelivet i lande som Danmark?

SN.dk har stillet spørgsmålene til seniorforsker Lars Erslev Andersen fra Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) og chefkonsulent David Vestenskov fra Forsvarsakademiet. Og det er der kommet meget forskellige svar ud af.

Terror Afghanistan blev under Taleban-styret fra 1996 til 2001 et fristed for terrorbevægelsen Al-Qaeda.

Er terrortruslen mod København og andre storbyer i Europa og USA blevet større med Talibans generobring af magten?

Lars Erslev Andersen:

- Den er uændret. I hvert fald nu og her.

- Taliban tillod Al-Qaeda at etablere sig i Afghanistan senest, de var ved magten. De havde det fint med, at Al-Qaeda uddannede hellige krigere i træningslejre men var imod global terrorisme. Taliban blev ret sure over terrorangrebet 11. september 2001. Og de blev næppe mindre sure, da USA efterfølgende satte Taliban fra magten og holdt dem væk fra magten de næste 20 år. Så Taliban har ingen motivation til, at Al-Qaeda igen skal etablere sig.

- Spørgsmålet er selvfølgelig, om de er i stand til at holde Al-Qaeda ude. Men selv hvis de ikke kan, så kan man sige, at Al-Qaedas nuværende ledelse orienterer og involverer sig i regionale konflikter frem for vestlige mål. Det har vi set i Libyen, Yemen og Sahel-regionen syd for Sahara, hvor de er aktive. Sådan er billedet i hvert fald lige nu.

David Vestenskov:

- Ja, i hvert fald på den lidt længere bane. Al-Qaeda og Taliban har i årevis haft et operativt og religiøst fællesskab. Samtidig er Taliban i dag langt, langt mere fragmenteret end tidligere. Så selvom dele af Taliban sikkert gerne vil droppe Al-Qaeda, så er der andre kræfter, der ikke vil. Jeg tror ikke, Taliban kan holde til internt at droppe Al-Qaeda.

- Min vurdering er, at landet vil ende i en borgerkrig. Og vi kan se andre steder, at terrorbevægelser trives, når der er kaos og elendighed. Det har vi set i Syrien og i Irak, hvor Islamisk Stat blev en magnet for terrorister. Så terrortruslen mod Danmark stiger. I hvert fald på den lange bane.

Flygtninge I 2015 så man pludselig syriske flygtninge på de danske motorveje. Blandt andet her på Sjælland, hvortil de var ankommet med færgen i Rødby. Efter Talibans indtagelse af Kabul blev byens internationale lufthavn oversvømmet af desperate flygtninge.

Skal vi forvente en bølge af afghanske flygtninge i kølvandet på det her?

Lars Erslev Andersen:

- Nej. Der vil komme masser af flygtninge. Men der kommer nok ikke ret mange af dem til Danmark eller EU.

- De vil ende i lejre i nabolandene, og der skal de blive, hvis man ser på den politik, som den danske regering og folketingsflertallet fører. På EU-plan er der oprettet et grænsesamarbejde om EU's ydre grænser, ligesom EU har indgået aftaler med Libyen, Tyrkiet og andre lande om at bremse flygtninge via de ruter, de tidligere har brugt.

- I 2015 opstod de her flygtningestrømme, fordi der var åbnet nogle særlige ruter ind over Balkan. Men de er lukket nu. Så flygtninge, ja. Men ikke noget, der bare minder om det, vi så i 2015.

David Vestenskov: - Sagtens. I og med, jeg forventer, at Afghanistan ender i en borgerkrig, så vil der komme nye flygtningestrømme. De vil i første omgang havne i Pakistan eller Iran. Men blandt de flygtninge vil der være masser af unge, der kan tale engelsk, og som enten har samarbejdet med vesterlændinge eller har et netværk, de kan trække på i Europa. Så det kan godt være, de ikke kommer i én bølge. Men der vil komme flere flygtninge.

Opium Afghanistan er verdens førende opiumproducent. FN og den afghanske regering vurderede selv, at der i 2020 blev produceret omkring 6300 tons opium i landet til en værdi for producenterne på cirka 2-2,5 milliarder kroner. Taliban har været dybt involveret i produktionen, og opium-indtægter har i stor stil finansieret bevægelsens oprørskamp de senere år.

Vil produktionen - og dermed eksporten af stoffer til Europa - stige med Talibans magtovertagelse?

Lars Erslev Andersen:

- Næppe. Efter alle solemærker at dømme, så skal Taliban til at være statsledere. Afghanistan er smadret efter mange års krig og er dybt afhængig af økonomisk støtte udefra. Det vil sige, at Taliban har brug for at få venner eller i hvert fald nogen, der vil samarbejde med dem. Hvis ikke Europa, så Rusland og Kina. Hvis Taliban skal være statsledere og have økonomisk støtte udefra, så vil de have meget svært ved at blive ved med at stå bag en illegal narkotika-eksport. Ud over udenlandsk støtte, så kan der måske komme nogle indtægter fra kobber- og jern-miner, som Taleban tidligere har drevet. Men spørgsmålet er selvfølgelig, hvor langt det rækker.

David Vestenskov:

- Formentlig. Oprindelig er Taliban dybt imod opium-produktion, fordi det strider imod deres DNA og mantra om streng lov og orden. Men de har i de senere år haft brug for narkopengene. Og det stiller dem nu i et dilemma, som jeg ikke kan se, de kan komme ud over.

- I gamle dage bekæmpede Taliban kriminelle og lokale krigsherrer med 200 bevæbnede mænd i baghaven. Nogle af dem er i dag en del af Taliban. Og kan Taliban ikke betale eller sikre dem fortsatte privilegier, så går de andre steder hen. Så foreløbig tror jeg ikke, at der bliver mangel på opium-forsyninger. Slet ikke, hvis der opstår en borgerkrig, hvor der er behov for finansiering.